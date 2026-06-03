Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nick Orr, operador de bombas, posa junto al actor británico Aaron Taylor-Johnson, actor de "Zona de riesgo" ("Fuze"). (Foto: Diamond Films Perú)
Nick Orr, operador de bombas, posa junto al actor británico Aaron Taylor-Johnson, actor de "Zona de riesgo" ("Fuze"). (Foto: Diamond Films Perú)
Por Leslie A. Galván

La mayoría de las películas sobre explosivos suelen apoyarse en la adrenalina, las cuentas regresivas y los héroes de acción. “Zona de riesgo” busca algo distinto. La producción británica, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, construye su tensión alrededor de procedimientos reales de desactivación de bombas en Reino Unido. El objetivo no habría sido imposible sin la participación de Nick Orr, operador de explosivos que pasó años enfrentándose a bombas reales de la Segunda Guerra Mundial en algunos de los escenarios más peligrosos del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.