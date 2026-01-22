Oscar 2026: “Las guerreras del K-pop” hace historia con su nominación a los premios

La temporada de premios sumó el reciente título más popular de Netflix a la carrera por el Oscar 2026. “Las guerreras del K-pop” (”K-Pop Demon Hunters") fue nominada a Mejor Película Animada en los Premios de la Academia, una categoría cada vez más disputada y diversa en estilos e historias extranjeras.

Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron a los artistas y películas nominadas a los premios el jueves 22 de enero a las 8:30 a.m. La nominación de la cinta animada de Netflix confirma el salto de la cultura del k-pop, que nació como apuesta juvenil y se volvió lo más visto en la plataforma. Su música, además, entró al top de canciones del Billboard.

En la categoría de Mejor Película Animada, “Las guerreras del K-pop” compite con producciones de gran perfil, como “Zootopia 2″, “Elio”, “Arco” y “Little Amélie or the Character of Rain”. La presencia del filme dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang, con producción de Michelle L.M. Wong, marca también la atención de la Academia hacia narrativas animadas en una categorías que ha tenido evolución a lo largo de los años.

La película surcoreana se volvió un fenómeno cultural. En declaraciones a CNN, Lori Anne Porter, una niña de 11 años, contó que ve “Las guerreras del K-pop” “casi todos los días” y calcula haberla visto más de 50 veces. El testimonio se suma a otros tantos de niñas fans de la película y su música.

¿Dónde ver “Las guerreras del K-pop”?

La cinta se encuentra disponible en Netflix, plataforma que apostó por el proyecto desde su lanzamiento y que ha sido clave en su difusión global.

En la película, las protagonistas hacen voces como actrices, pero también están las otras cantantes que prestan su voz para la música. El personaje de Rumi, la líder, es hablada por Arden Cho y cantada por EJAE. Por su parte, Mira tiene la voz actoral de May Hong y la musical de Audrey Nuna; y Zoey es interpretada por Ji-young Yoo, con canciones a cargo de Rei Ami.

El elenco de “Las guerreras del K-pop” se completa con Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim —cuyos temas canta Lea Salonga—, además de Ken Jeong y Daniel Dae Kim.

Oscars 2026: “Golden” también fue nominada a Mejor Canción

La presencia del filme en los Oscars no se limita a la animación. La película también figura en la conversación musical gracias a “Golden”, tema asociado a la película que fue nominado en la categoría de Mejor Canción Original.

En ese rubro compite con canciones de producciones como "F1″, "Frankenstein", "One Battle After Another", "Sinners" y "Sirât", todas con equipos creativos de alto perfil en el diseño sonoro y musical.