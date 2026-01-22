Oscar 2026: “Las guerreras del K-pop” hace historia con su nominación a los premios

Escuchar
“K-Pop Demon Hunters” está disponible en Netflix. (Foto: Sony Pictures Animation / Sony Pictures / Columbia Pictures)

Por Leslie A. Galván

La temporada de premios sumó el reciente título más popular de Netflix a la carrera por el Oscar 2026. “Las guerreras del K-pop” (”K-Pop Demon Hunters") fue nominada a Mejor Película Animada en los Premios de la Academia, una categoría cada vez más disputada y diversa en estilos e historias extranjeras.

