“Las personas piensan que cuando me fui yo no quería volver“: Nataniel Sánchez explica su pausa en Perú, el reto de actuar en “Mi mejor enemiga” y “AFHS”

Radicada en España, hace más de una década, Nataniel Sánchez vuelve a actuar en un largometraje peruano luego de siete años. (Foto: Archivo personal de la actriz)

A veces el regreso no llega con estruendos: llega con risas. Nataniel Sánchez vuelve al cine peruano con “Mi mejor enemiga”, una comedia dirigida por Saskia Bernaola que se estrena el 5 de febrero en salas. La premisa parece ligera —dos amigas marcadas por conflictos y resentimientos que vienen desde la infancia—, pero la película juega a lo que mejor sabe hacer la comedia cuando es buena: reírse de lo que dolió sin negar que dolió.

