Por Leslie A. Galván

Lenin Tamayo llegó a Lima en el vientre de Yolanda Pinares cuando ella tenía 16 años. En sus primeros días en casa, la música adormecía los oídos del bebé, debido a su madre cantante y el entorno siempre musical. Luego, su adolescencia fue difícil, pero el tiempo le enseñó mucho y reforzó su identidad con aquello que también había formado parte en su hogar: el quechua.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.