Leonardo Di Caprio cumple este 11 de noviembre 45 años. Sin embargo, muchos todavía lo recuerdan como el joven héroe de 22 años que se enamoró perdidamente de Rose en “Titanic”. De aquello, ya han pasado más de dos décadas y la carrera del actor, lejos de quedarse estancada en el tiempo, ha ido In Crescendo.

Ganador de un Oscar en 2016, por su papel en “El Renacido”, luego de varios años de ser nominado por la Academia, Leonardo Di Caprio podría optar en 2020 una nueva nominación por su papel en “Once Upon a Time in Hollywood”, la nueva película de Quentin Tarantino con la que el actor volvió a las salas de cine este año.

Dedicado a la actuación desde los 15 años, Leonardo Di Caprio ha interpretado papeles muy distintos a lo largo de su larga carrera en Hollywood. Desde un niño con discapacidad mental en “What’s Eating Gilbert Grape” de 1993, un estafador en “Atrápame si puedes”, de 2002, hasta un cazador del siglo XIX en la mencionada “El Renacido” de 2015.

Pero el reconocimiento de Di Caprio no se limita a la gran pantalla, es de sobra conocido el fuerte compromiso del actor con la defensa del medioambiente, una causa que se toma muy en serio el ganador del Oscar y por la que en 2014 fue designado como nuevo mensajero de la paz de Naciones Unidas contra el cambio climático.

En paralelo a su carrera en el cine, Leonardo ha producido alrededor de 15 proyectos documentales que ponen en evidencia los problemas medioambientales del planeta.

“No quiero mirar atrás en 20 o 30 años y pensar que no hice nada”, declaró el actor en 2016, durante la presentación de su documental “Before the Flood” en el Festival de Toronto.

A continuación, una lista en video de los diez papeles más destacados de Leonardo Di Caprio en el cine.

1. INCEPTION (2010)

2. THE DEPARTED (2006)

3. THE AVIATOR (2004)

​4. EL GRAN GATSBY (2013)

5. EL LOBO DE WALL STREET (2014)

6. DJANGO UNCHAINED (2013)

7. PANDILLAS DE NUEVA YORK (2003)

8. ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE? (1993)

9. ONCE UPON A TIME (2019)