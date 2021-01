Conforme a los criterios de Saber más

Dijeron que sus películas actuaban con la rapidez de un laxante sobre un paciente estreñido. Que funcionaban con el mismo desprecio que uno tiene al arrojar un papel a la basura. Que todo lo que había filmado era francamente despreciable. Que no había redención para sus personajes ni para ese público minoritario que se interesaba por sus adefesios. Que lo suyo era un cine de espíritu infantil. Un cine que pertenecía al género neo-facilista. Cine de clase B. Cine C. Cine Z. Cine psicotrónico. Sub-cine. Lo que haces es cualquier cosa menos cine. En fin, le dijeron de todo. Pero don Leonidas Zegarra –'el cineasta anticomunista más fabuloso de todos los tiempos, espacios e imaginaciones’, según él mismo– permanecía intacto, rodando.

Y encarando a sus enemigos. “La crítica me ha convertido prácticamente en un leproso. Con esas dosis de envidia y resentimiento buscan que uno baje del pedestal para igualarse. Qué crédito puedo darle a Ricardo Bedoya, a Desiderio Blanco o a Isaac León si no han filmado ni en 8 milímetros, si no han filmado ni siquiera un milímetro de película. ¿Entonces que me juzguen a mí, que he realizado 14 largometrajes y cerca de 30 cortometrajes? Las críticas en mí hacen lo que las corridas en los toros, disculpen el atrevimiento, la frase fuerte: le meten el rocoto por el trasero, el toro reacciona y saca lo mejor de sí. Les agradezco a los críticos que han hecho ese papel de rocotos para empujarme y mejorar dentro de mis capacidades y talentos”.

—Genio incomprendido—

Porque nadie como Leonidas Zegarra Uceda (La Soledad, Trujillo, 1949) para quererse a sí mismo. ‘¿Qué otro genio andante como yo conocen? ¿Tengo que mostrarle a los expertos cinematográficos peruanos los resultados de imdb.Pro para que se percaten del genio que tienen delante suyo? ¡Tal vez deberían dejar que llegue el sol a sus cabezas!’, escribía desde su blogspot, vehículo virtual destinado a fustigar sin piedad a sus adversarios. ‘Yo escribo estos textos en mi blog para mis admiradores, que son los que realmente cuentan. ¡Ellos hacen posible que se reconozca mi valer artístico! ¡Les prometo producir más y mejor para satisfacer vuestras apetencias de mi obra colosal!’.

Que lo fue. Y empezó a gestarse a sus juveniles 23 años de edad cuando dirigió a Camucha Negrete, Lola Vilar, Jorge Montoro, Rulito Pinasco, Alex Valle, Eduardo Cesti, Esmeralda Checa, Leonidas Carbajal y Teresita Hichtcock en “De nuevo a la vida” (1973). Su mirada maniquea, tensionada por la reforma agraria y las migraciones del campo a la ciudad, determinarían que los tres críticos arriba aludidos, a la sazón sus profesores en la Universidad de Lima, terminaran personificando en el cerebro de Zegarra al monstruo comunista que sabotearía una obra francamente colosal. En gestación, pero indiscutiblemente colosal.

El egotismo inflamado de Zegarra está perfectamente documentado en su temprana autobiografía “Rest and Make Yourself Rich” (1989), donde bucea por su humilde origen provinciano y expone sus primeras batallas para imponer su nombre en un entorno hostil. Donde su oficio audiovisual será el contenedor ante su debilidad física y escasa autoestima. Y aunque las dolencias lo acompañarán el resto de su vida, fundará la productora Filmaciones Pueblo S.A. y la casa de estudios De Nuevo a la Vida para tocar puertas y obtener los auspicios de cara a sucesivos largometrajes en los que bautizaría a los villanos como ‘Desiderio’ e ‘Isaac’, humorada que le traería ‘terribles consecuencias’ a su naciente carrera: desde entonces Zegarra se consideró un genio incomprendido.

—Apocalipsis ya—

Pero, en honor a la verdad, nunca sería tan trágica su presencia en el contexto. Que Chacho León haya calificado como “panfletarismo miserabilista” su obra tampoco fue impedimento para que vedettes, bailarinas, estilistas, humoristas, cebicheros e inclasificables como Mario Poggi aparecieran en sus filmes. “Mi crimen al desnudo” (2001), “Una chica buena de la mala vida” (2004), “Poseída por el diablo en las garras de Lucifer” (2005), “300 millas en busca de mamá” (2007), “María y los niños pobres” (2010), “Chesu mare: bullying diabólico” (2014) o “Sombras del demonio” (2019) son prueba flagrante, desde sus títulos, de que hizo lo que quiso.

Leonidas Zegarra dirigió más de 40 cintas, como “De nuevo a la vida” ( 1973 ) y “María y los niños pobres” ( 2010 )

Que, tal vez, nunca dejó de ser ese niño de 3 años que iba al cine Chimú de Trujillo en los brazos de su madre. Y que los homenajes que recibió en vida probablemente celebraban ese espíritu travieso y juvenil. El mismo que lo consagraría como el primer cineasta en hacer un largometraje en video (“Los siete pecados capitales”, 1985) y transferirlo a 35 mm. O de cambiar a una actriz por otra en la misma película (“Vedettes al desnudo”, 2003).

Probablemente los homenajes del C.C. de España (2013), Museo de Arte Contemporáneo (2016) y Biblioteca Nacional (2017) celebraban a ese artista dicharachero y picaresco. Perpetuado, además, en aquella escultura de fibra de vidrio y bronce que esculpió Huanchaco, salió del Centro Cultural de la Cancillería en 2010 y lo inmortalizó en vida. Ese fue Leonidas Zegarra. Hace tres días murió en un hospicio de Chucuito, Puno, y hoy reposa en una fosa común. Paz a sus huesos, maestro.

