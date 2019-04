Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis, estrena tráiler de su documental biográfico

En 2017, Liam Gallagher lanzó su primer material de estudio como solista, "As You Were", a la par del lanzamiento de su hermano mayor, Noel Gallagher, iniciando así la competencia por saber quién tendría más éxito en solitario tras su alejamiento de Oasis.

Ahora, Liam Gallagher ha querido explorar sus inicios musicales y lo hace con el lanzamiento de su documental autobiográfico llamado "As it was". Ahora, esta producción ya cuenta con su primer tráiler oficial.

►Liam Gallagher responde a rumores sobre posible regreso de Oasis



Ahí, el músico cuenta su historia y muestra momentos inéditos que ha vivido a lo largo de su carrera musical. Además, se le escuchará hablar de sus errores y también hacer un merecido homenaje a su trayectoria.

"No estoy haciendo esto para ser más famoso, soy lo suficientemente famoso, ya sabes a lo que me refiero. No lo hago por el dinero. Me uní a una banda porque amo la música. Sé qué tan genial soy, y sé qué tan mierda soy", se le escucha decir en el clip.

Tras estas declaraciones, Liam Gallagher se refiere a su inestable temperamento e impulsividad, cosa que en repetidas ocasiones le ha traído problemas. Uno de los escándalos más recordados es su participación en el Lollapalooza 2018 en Chile, donde abandonó el escenario cuando solo había cantado cuatro temas.

"Es parte de mantenerte jodidamente vivo, hombre; estar aquí y no ser solo una casualidad. No dejar que los bastardos te derriben, (especialmente) cuando esos bastardos que han estado ahí en los últimos 10 años (dicen): 'Oh, definitivamente él ya va a estar muerto. Se va a volar los sesos o va a tener una sobredosis'", reveló el músico.

"Tienen todos esos encabezados esperando, pero no creo que eso (lo que suponen) suceda. Van a tener que seguir esperando, amigos. Me voy a mantener (vivo)", agregó. "As It Was" estrenará el próximo 7 de junio en Reino Unido e Irlanda.