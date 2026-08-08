La actriz estadounidense, Lin Shaye, llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, el 7 de agosto de 2026, para promocionar 'La noche del demonio: Están entre nosotros', de la saga de 'Insidious'. (Captura de TikTok @elheter26)
La actriz estadounidense, Lin Shaye, llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, el 7 de agosto de 2026, para promocionar 'La noche del demonio: Están entre nosotros', de la saga de 'Insidious'. (Captura de TikTok @elheter26)
Por Redacción EC

Con el propósito de promocionar la nueva entrega de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’, la actriz estadounidense Lin Shaye llegó a Lima y fue recibida entre muestras de cariño por parte de los seguidores de la saga de terror.

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