Con el propósito de promocionar la nueva entrega de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’, la actriz estadounidense Lin Shaye llegó a Lima y fue recibida entre muestras de cariño por parte de los seguidores de la saga de terror.
La popular ‘Elise Rainier’, personaje que interpreta en la franquicia de ‘Insidious’, arribó a la capital del Perú durante la noche del viernes 7 de agosto, donde fue sorprendida por sus fanáticos, presentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
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Estupefacta por el recibimiento, Shaye respondió con una sonrisa ante los gritos de la fanaticada que coreaba el nombre de la artista de 82 años.
Más adelante, y protegida por la seguridad, se acercó a la barrera de seguridad para brindar su autógrafo a unos pocos privilegiados.
Sin esperar una bienvenida de tal magnitud, Lin fue escoltada por un considerable cordón policial fuera del aeropuerto, para lo que serán días de promoción de la sexta entrega de la saga de ‘La noche del demonio’, en el papel que lleva interpretando por más de 15 años.
“Hola, Perú. Soy Lin Shaye y tengo una noticia emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. Los veré en persona muy pronto. ¡Sí! Voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’ y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar, ¡nos vemos muy pronto!“, anunció en un video hace menos de una semana.
Además de su icónico papel en la saga de ‘Insidious’, Lin Shaye tuvo participaciones en otros filmes de terror, aunque también destacan sus interpretaciones en cintas cómicas.
En 1984 apareció en la que más adelante sería otro ícono de los sustos: ‘Pesadilla en Elm Street’. También en la tónica, tuvo participación en ‘Critters’ (1986) y ‘Ouija’ (2014).
Por el lado del humor, una de sus películas emblema es ‘El tonto y el más tonto’ (1994) de los hermanos Peter y Bobby Farrelly, mismos que la volvieron a contactar para ‘Kingpin’ (1996). Suman a su trayectoria su rol en ‘Loco por Mary’ (1998).
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