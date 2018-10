¿Cuándo llegará la secuela de "Call Me by Your Name"?

Armie Hammer ha confirmado que la secuela de la película de romance y drama del 2017 "Call Me by Your Name", definitivamente está en camino. No obstante, la fecha de estreno aún está lejos.

El actor de 32 años a través de Vulture en un panel de In Conversation del Festival de Cine Savannah SCAD confirmó que la nueva película ya se estaría trabajando.

"El director (Luca Guadagnino) me ha guiado a través de la película: dónde comienza, a dónde va, dónde termina, todos los personajes y todo lo que se supone que suceda. Sabemos esto, básicamente nos mostró el mapa", expresó el actor.

Además Armie agregó que la próxima entrega de la historia de amor entre su personaje Oliver y Elio, interpretado por el actor Timothée Chalamet, podría estar a unos años de distancia.

"Así que cronológicamente, en la línea de la historia, no sucede justo después de la primera. Hay una brecha. Así que Luca quiere esperar para que envejezcamos un poco más para que la brecha tenga sentido, como una cosa de Linklater ", dijo.

Recordemos que en la primera película de "Call Me by Yor Name" el romance ocurría cuando Elio era menor de edad; lo que hace suponer que en esta secuela, ya habría pasado varios años. Su estreno está aún por confirmar.