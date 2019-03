¿A quién te llevarías a una isla desierta?: fecha de estreno, tráiler y sinopsis de la película española

Basada en la obra de teatro homónima escrita por Paco Anaya y Jota Linares en 2012, “¿A quién te llevarías a una isla desierta?” presenta la historia de cuatro amigos que han vivido durante ocho años en su propio mundo mientras compartían piso y que ahora tendrán que enfrentarse a la vida real.

Esta película dirigida por Jota Linares (Animales sin collar, Ratas) y escrita por Jota Linares y Paco Anaya tiene como protagonistas a Jaime Lorente, María Pedraza, Pol Monen y Andrea Ros. Asimismo, la encargada de la producción de esta adaptación es Beatriz Bodegas (Tarde para la ira).

“El éxito de ¿A quién te llevarías a una isla desierta? radica en lo universal de su mensaje. Todos hemos tenido sueños y todos nos hemos visto obligados a convertirlos en otra cosa para poder seguir viviendo. A veces mejor, a veces peor. Su transformación en un largometraje no podía tener mejor lugar que en Netflix, la plataforma más universal de contenidos audiovisuales. Su sello de calidad, su alcance global, su apuesta por contenidos especiales y caras nuevas, hacen que sea el hogar ideal para esta película”, explica Bodegas.

HISTORIA DE “¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA?”

María Pedraza (Élite, La Casa de Papel), Jaime Lorente (Élite, La Casa de Papel), Pol Monen (Amar, Tu hijo) y Andrea Ros (REC 2, La fría luz del día) interpretan a Marta, Marcos, Eze y Celeste, cuatro amigos que han vivido inmersos en su propio universo durante los ocho años que compartieron piso en Madrid. Pero llega el momento en que el que deberán enfrentarse a su propio futuro antes de que se acabe el verano. “¿A quién te llevarías a una isla desierta?” es la historia de una generación, de sus sueños, de sus éxitos y fracasos, de sus quince minutos de fama y de un día que lo cambia todo.

“¿A quién te llevarías a una isla desierta? es mi carta de amor y odio a mi generación. Se trata de una comedia dramática sobre los jóvenes que tienen que mirar frente a frente a las personas en las que se han convertido. Una historia generacional muy necesaria en nuestro cine, vacío de una película que hable de la juventud sin olvidar a los que ya la dejaron atrás” señala Jota Linares.

ACTORES Y PERSONAJES

María Pedraza como Marta

Jaime Lorente como Marcos

Pol Monen como Eze

Andrea Ros como Celeste

Pol Monen cuenta a Cosmopolitan que Eze es "un tipo que refleja una generación muy preparada, pero que tiene que enfrentarse a una realidad complicada. Ha estudiado para ser director de cine y se encuentra en ese momento en el que debe tomar las riendas de su vida".

En tanto, María explica que Marta es "una chica muy feliz que se conforma con poco. Da mucho sin pedir nada a cambio y cuando se cae se levanta con facilidad. Esto me lo enseñó la danza y es algo que comparto con ella".

Marta tiene un romance con Marcos, quien "acaba de terminar medicina y tiene que hacer el MIR. Ha aprobado todo sin dificultad, tiene una novia estupenda y todo le va bien a pesar de algunas cosas que ocurrirán y que desembocarán en tragedia", cuenta Jaime Lorente.

Para Andrea Ros Celeste es "una actriz con poca suerte que no consigue trabajo. Es muy fuerte decir sus palabras, yo me he visto muchas veces diciendo y sintiendo lo mismo. Ahora no tengo ese sentimiento, pero sí tengo a gente muy querida a mi alrededor que le está pasando lo mismo. Es guay retratar esa frustración y el dolor que genera".

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Jota Linares

Guion: Jota Linares, Paco Anaya

Producción: Beatriz Bodegas

FECHA DE ESTRENO DE “¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA?”

"¿A quién te llevarías a una isla desierta?" se estrenará el viernes 12 de abril de 2019 a nivel mundial a través de Netflix.