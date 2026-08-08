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Fernando Eimbcke presenta Moscas, una película que explora el duelo, la soledad y la imaginación infantil. La cinta integra la competencia del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP.
Fernando Eimbcke presenta Moscas, una película que explora el duelo, la soledad y la imaginación infantil. La cinta integra la competencia del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace 29 años, en medio de una ruptura sentimental, el actor Osvaldo Ríos le dijo a Shakira que era momento de “volar”. La cantante convirtió aquellas palabras en parte de la letra de “Moscas en la casa”, una de las canciones incluidas en el álbum “¿Dónde están los ladrones?” (1998). Lo que entonces fue una metáfora del desamor terminaría encontrando una nueva vida en el cine. El director mexicano Fernando Eimbcke descubrió en esa canción la imagen que años después daría nombre a “Moscas”, una película que participará al Festival Internacional de Cine de Lima PUCP.

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