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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hubo un tiempo en que Etza Reátegui Wong pasaba las mañanas limpiando pisos y las tardes grabando videos con la esperanza de olvidarse, aunque fuera por unos minutos, de una realidad que la sobrepasaba. Entonces nadie imaginaba que aquel personaje pelirrojo nacido entre bromas terminaría convirtiéndose en una de las figuras más populares de las redes sociales. Seis años después, La Uchulú debutará en el cine este 9 de julio con Pucallpa la Europea, la película dirigida por Santi Zegarra que llegará a las salas comerciales del país.

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