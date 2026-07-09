Hubo un tiempo en que Etza Reátegui Wong pasaba las mañanas limpiando pisos y las tardes grabando videos con la esperanza de olvidarse, aunque fuera por unos minutos, de una realidad que la sobrepasaba. Entonces nadie imaginaba que aquel personaje pelirrojo nacido entre bromas terminaría convirtiéndose en una de las figuras más populares de las redes sociales. Seis años después, La Uchulú debutará en el cine este 9 de julio con Pucallpa la Europea, la película dirigida por Santi Zegarra que llegará a las salas comerciales del país.

La cinta, rodada entre Lima, Pucallpa e Iquitos, sigue la historia de Elsa, una mujer trans que, tras ser deportada de Francia, regresa a un Perú donde todavía debe luchar por encontrar un lugar al que pertenecer. En ese camino aparecen Naomi y Pamela, personaje interpretado por La Uchulú, quienes construyen una red de apoyo mientras enfrentan la discriminación, la violencia y la búsqueda de identidad. Inspirada en hechos reales, la película combina el drama social con elementos de la espiritualidad amazónica y ha sido reconocida en distintos festivales por su mirada sobre la diversidad.

La Uchulú interpreta a Pamela en Pucallpa la Europea, su primer papel en el cine. Durante el rodaje compartió escenas con Melissa Campos y Javiera Arnillas, protagonistas del largometraje dirigido por Santi Zegarra. / nart

Para la influencer, el proyecto significó mucho más que aprender a actuar frente a una cámara de cine. Antes de aceptar el papel leyó cuidadosamente el guion y encontró una historia que dialogaba con experiencias que conoce de cerca. “Como mujer trans me identifiqué mucho con la historia y también quiero ser una portavoz de varias de mis compañeras que han sufrido discriminación”, cuenta La Uchulú, quien actualmente continúa el proceso judicial para adecuar los datos de su Documento Nacional de Identidad a su identidad de género.

Su personaje, Pamela, comparte con ella una personalidad extrovertida y una fortaleza construida a partir de la adversidad. “Es una mujer fuerte que afronta varios peligros en la calle; es muy resiliente”, resume sobre el papel que interpreta. Esa descripción también dialoga con experiencias personales. “Lo único que espero, antes que tolerancia, es respeto”, afirma. Y esa frase, más que una declaración, termina convirtiéndose en una de las ideas centrales de la película.

Rodada entre Lima, Pucallpa e Iquitos, Pucallpa la Europea apuesta por un elenco integrado por actrices trans y aborda temas como la identidad, la migración, la discriminación y el reencuentro con las raíces amazónicas.

Camino a la fama

Mucho antes de que el país la conociera como La Uchulú, Etza Reátegui Wong creció en una familia numerosa marcada por las dificultades económicas. Nació en Contamana, Loreto, y después de la separación de sus padres se trasladó junto a su madre y sus hermanos a Pucallpa para empezar de nuevo. Era la octava de once hijos y, desde muy pequeña, entendió que el trabajo sería parte de su rutina. Vendió abarrotes, pollo, pescado y aguaje; cargó bultos en el puerto y años después trabajó en un servicio de limpieza. Mientras otros niños iban descubriendo sus aficiones, ella ayudaba a sostener la economía familiar.

Las dificultades económicas fueron solo una parte de un proceso mucho más complejo. La discriminación, los problemas familiares y una profunda depresión marcaron su adolescencia. Fue precisamente en ese contexto cuando comenzó a construir el personaje de La Uchulú. Lo que empezó como un pasatiempo durante la pandemia terminó convirtiéndose en una herramienta para escapar de una realidad que la hacía sufrir. Primero llegaron los videos en Facebook y YouTube; después, TikTok hizo el resto. El baile de “No sé”, de Explosión de Iquitos, multiplicó su popularidad y abrió una puerta que parecía imposible de alcanzar desde Pucallpa.

Antes de convertirse en una figura de la televisión, La Uchulú alcanzó notoriedad en TikTok durante la pandemia gracias al viral baile de "No sé", de Explosión de Iquitos, contenido que impulsó su salto a la fama. (Foto: Difusión)

La viralidad la llevó a Lima. En poco tiempo pasó de grabar contenido para redes sociales a integrar el elenco de “El Reventonazo de la Chola”, participar en “El artista del año" y convertirse en una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Sin embargo, la fama nunca eliminó los episodios de violencia y discriminación. En más de una oportunidad ha denunciado ataques transfóbicos.

“Todos los días vienen personas a insultarme solamente por existir y por aceptar mi identidad como mujer trans”, comenta la artista, quien siente que este es un nuevo paso para continuar con un recorrido que, se repite constantemente, no es nada fácil.

El éxito en redes sociales le abrió las puertas de la televisión nacional, donde integró el elenco de El Reventonazo de la Chola y participó en programas como El artista del año, consolidando su carrera artística.(Foto: Instagram @lauchulu)

Próximas metas

Aunque el cine acaba de abrir una nueva etapa, La Uchulú asegura que todavía no piensa abandonar ninguna de las facetas que ha construido en los últimos años. Continúa haciendo videos de comedia, desarrolla nuevos proyectos musicales y espera seguir alternando ambos caminos con la actuación. Hace poco lanzó una canción inédita escrita por ella junto con Korayma Urrestty y considera que ese es el rumbo que tomará su carrera. “Mi carrera va evolucionando... va a ir más que todo por la música y la actuación”, resume.

En esa búsqueda también ha encontrado inspiración en otras artistas. Una de las conversaciones que más recuerda es la que mantuvo con Coco Marusix durante el rodaje del videoclip del tema “Volar” de Bala Perdida. La actriz, considerada una pionera de la representación trans en la televisión peruana, le habló de la importancia de mantenerse activa haciendo aquello que realmente la apasiona. “Me dijo que siguiera el camino del amor, de enfocarme en lo que más amo: actuar, bailar y cantar. El mundo sabrá esperar lo que falte”, recuerda La Uchulú.

Tras su debut cinematográfico, La Uchulú asegura que continuará desarrollando su carrera entre la actuación y la música, disciplina en la que recientemente lanzó una canción inédita y prepara nuevos proyectos.

Quizá por eso, cuando imagina su futuro, no piensa únicamente en nuevas películas o escenarios más grandes. Piensa en seguir creando. “Yo acudo al arte para olvidarme de mis propios problemas. El arte es imaginación, es escapar de una realidad”, reflexiona. Es una idea es una carta de presentación cuando se cuenta su historia, pues gracias a su personaje y a la comedia, La Uchulú decidió que vale la pena continuar para seguir contando su propia historia.