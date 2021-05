Conforme a los criterios de Saber más

De una experiencia dolorosa y triste en la vida del cineasta Sandro Ventura, a inicios del 2014 nace “Loco cielo de Abril”, filme peruano que tuvo en los roles principales al actor chileno Ariel Levy y a la peruana Fiorella Rodríguez. Una comedia dramática producida por Big Bang Films.

La tercera entrega cinematográfica de Ventura como director narra la historia de Abril (Fiorella) una mujer con una particular filosofía de vida que se cruza en el camino de Bruno (Ariel), un joven chileno radicado en el Perú que pasa por una extraña etapa emocional. La filosofía de Abril impacta a Bruno y un buen día él decide dejarlo todo, incluidos su trabajo y su novia. De repente intenta seguir la vida de Abril sin imaginar la verdadera razón por la que ella vive de espaldas al mundo.

“A mi mamá le diagnostican cáncer y en lugar de deprimirse o darse al abandono, enfrentó el tema con mucho positivismo: se dedicó a disfrutar de la vida. Fue un momento familiar complicado y duro, muy difícil, pero al final ella logró superar el cáncer. De esa historia parte la película”, destaca el realizador peruano.

Figura extranjera

Sandro conoce a Levy en Perú, en 2011, durante la visita que el actor chileno realizó a nuestro país para promocionar la película “Qué pena tu boda”. “Aquella vez, conversamos, tuvimos muy buena química. Le conté que tenía el proyecto (de ‘Loco Cielo de Abril), me dijo que le encantaría venir...., es muy buena onda. Para interpretar a Ariel necesitaba a alguien cuyo arraigo no estuviese en Perú sino afuera, y él venía de Chile. Vivir afuera es complicado, viví en Chile durante algún tiempo, trabajaba en una empresa de buses, en la parte administrativa, y no tenía más remedio que hacerlo porque de lo contrario me moría de hambre. Y un poco de eso le pasa a ese personaje, deja postergados sus sueños de ser escritor”, destaca.

Ariel Levy y el director Sandro Venturase conocieron en Perú cuando el actor chileno llegó para promocionar “Qué pena tu boda”. (Foto: Big Bang Films)

Elenco actoral

“Loco Cielo de Abril” también tuvo entre su elenco de actores a Adolfo Aguilar (Renato), Daniela Sarfati (Luna), Rodrigo Sánchez Patiño (Omar), Valeria Bringas (Carla), Ximena Díaz (Viviana), Alessa Novelli (Mayra), Macla Yamada (Lucía), Ethel Pozo (Daniela) y Marina Bassi (Alicia) y Yaco Eskenazi.

Adolfo Aguilar y Daniela Sarfati integraron el elenco de "Loco Cielo de Abril". (Foto: Big Bang Films)

“Convocamos a Ethel (Pozo) porque estudió actuación y nos parecía perfecta para el papel, creo tiene todas las condiciones para seguir haciendo cine, ojalá lo haga. En ‘No me digas solterona 2′ tiene un papel como invitada”, recuerda el cineasta nacional.

El nombre

Sandro Ventura pensó inicialmente en #foreveralone para el nombre de su propuesta cinematográfica. “Estaban de moda esos hashtags, eran populares y de alguna manera el personaje quería eso (estar por siempre solo), pero como era en inglés y recién se estaba haciendo popular, nos inclinamos por ‘Loco Cielo de Abril’”, relata Ventura.

Mon Laferte

La responsable del soundtrack de la película fue Mon Laferte. La artista chilena creó todos los temas del filme peruano. “Cielito de Abril” fue uno de los temas que compuso exclusivamente para la cinta.

“Mon Laferte compuso la música, hizo las canciones. Decidí que fuera ella porque me había gustado mucho lo que venía haciendo y como es amiga de Ani Alva Helfe, que fue directora de arte de ‘Loco Cielo de Abril’. La llamé, le hice la propuesta y aceptó. Tuvimos un trabajo interesante, a distancia, porque ella estaba en México. Captó el espíritu de la película perfectamente, como que la historia iba con su discurso”, destaca el realizador.

Estreno

“Loco Cielo de Abril” llegó a las salas de cine el 3 de abril de 2014. Ventura recuerda que consiguió 60 salas para exhibir su película, sin embargo ante la salida de la taquillera “Noé” (taquillera película estadounidense dirigida por Darren Aronofsky) le redujeron casi en un 20 por ciento las salas.

“Fu una experiencia no muy grata, entiendo el trabajo de los programadores, pero en ese momento sentí que no era justo. Pese a ello nos fue muy bien, mucha gente le tiene cariño a esa película, hasta ahora hay quienes me paran en la calle para hablarme de ella, es muy grato”, subraya Sandro Ventura.





