“Los Caminantes de la Calle”, película argentina-peruana sobre la extorsión, los homicidios y la trata de personas, tendrá su estreno oficial en el Festival Internacional de Cine de Lima el próximo 14 de agosto.

El filme, dirigido por Juan Martín Hsu, se proyectará a las 6:30 p. m. en la Sala Azul del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde el público podrá acceder a la primera función oficial de esta producción en Perú.

¿De qué trata la película?

La historia, inspirada en hechos reales, sigue la investigación de una fiscal que intenta desarticular una organización criminal dedicada a diversos delitos, entre ellos la extorsión, los homicidios y la trata de personas.

El caso toma un nuevo rumbo cuando las pruebas aparecen registradas en dialecto fujianés, por lo que un policía especializado enviado por la Embajada de China se suma a las diligencias para enfrentar a la red delictiva.

La producción fue filmada en Lima y Mendoza, y cuenta con un elenco internacional integrado por Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu.

¿Se estrenará en cines comerciales?

“Los Caminantes de la Calle” es una coproducción argentino-peruana respaldada por el Ministerio de Cultura del Perú, a través de DAFO, y el INCAA de Argentina. La producción ejecutiva está a cargo de Mariana Luconi y Norma Velásquez, mientras que Vanessa Terkes participa como productora asociada.

Tras su presentación en el festival limeño, “Los Caminantes de la Calle” llegará a los cines nacionales el próximo 27 de agosto.