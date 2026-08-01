La cinta se estrenará el 14 de agosto en el Festival de Cine de Lima, previo a su lanzamiento en salas comerciales | Foto: Difusión
La cinta se estrenará el 14 de agosto en el Festival de Cine de Lima, previo a su lanzamiento en salas comerciales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

“Los Caminantes de la Calle”, película argentina-peruana sobre la extorsión, los homicidios y la trata de personas, tendrá su estreno oficial en el Festival Internacional de Cine de Lima el próximo 14 de agosto.

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