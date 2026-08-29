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Resumen

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Emilio Chau, Andrés Tan y Yuchen Che debutan en los papeles protagónicos de "Los caminantes de la calle", coproducción argentino-peruana. (Foto: EL COMERCIO/CÉSAR CAMPOS)
Emilio Chau, Andrés Tan y Yuchen Che debutan en los papeles protagónicos de "Los caminantes de la calle", coproducción argentino-peruana. (Foto: EL COMERCIO/CÉSAR CAMPOS)
Por Leslie A. Galván

A los cinco años Juan Martín Hsu, cineasta, estaba en la tienda de abarrotes de su familia, en Buenos Aires, cuando escuchó un ruido parecido a fuegos artificiales. Al voltear, encontró a su padre herido de bala. Según contó Norma Velásquez, productora de “Los caminantes de la calle”, el ataque ocurrió porque el hombre se negó a pagar extorsiones de la mafia china, preocupación diaria de autoridades argentinas. Treinta años después, aquella experiencia se cruzaría con una noticia policial sobre una banda asiática por fin capturada. Eso le daría el empujón creativo a Hsu para imaginar un largometraje.

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