Los golpes del Óscar: polémicas, campañas sucias y escándalos que sacuden a Hollywood

Cada año, la carrera al Óscar no solo enfrenta a películas y creadores, sino también a narrativas paralelas hechas de polémicas, filtraciones y disputas reputacionales que emergen cuando las candidaturas comienzan a perfilarse como favoritas.
Por Ángel Navarro Quevedo

En la carrera al Óscar, cuando una película empieza a dominar la conversación sin fisuras, algo suele aparecer para romper esa inercia. No siempre es una crítica estética ni un análisis de guion: a veces es un tuit viejo, una acusación lateral o una duda ética que irrumpe justo cuando la votación entra en su fase decisiva. Este año, ese ruido tiene nombre propio: “Marty Supreme”, uno de los títulos más comentados de la temporada y fuerte candidato en categorías como Mejor Película y Mejor Dirección.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

