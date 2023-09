Han transcurrido nueve años desde la última vez que los fanáticos del cine de acción tuvieron la oportunidad de ver a sus actores de acción favoritos reunidos en una sola película. Después de una larga espera, la cuarta entrega de la saga de “Los Indestructibles” ―también conocido como “Expend4bles”― se estrenará este 21 de septiembre en todos los cines a nivel nacional.

La franquicia, que tuvo su inicio en 2010 con la primera aparición de grandes actores del cine de acción en una cinta que explotaba lo mejor de este género cinematográfico, regresa bajo la dirección de Scott Waugh (“Need for Speed”), quien se encarga de llevar a la pantalla grande la esperada secuela que promete ser aún más violenta que las anteriores, además de mantener escenas de acción tan atrapantes como las vistas en las películas del 2014 y 2012.

En esta nueva entrega, el equipo comandado por Barney Ross (Sylvester Stallone) regresa para enfrentar una misión que podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Para llevar a cabo esta peligrosa tarea, Ross recurrirá una vez más a su amigo Lee Christmas (Jason Statham) para reunir a un grupo de destacados mercenarios con el fin de poner fin a una gran conspiración que busca generar un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia.

Una escena de la película "Los indestructibles" (Foto: Millennium Media / Millennium Films / Lionsgate)

Elenco de lujo

Como es común en toda franquicia, hubo cambios en el elenco a lo largo de los años. Arnold Schwarzenegger -quien hizo cameos en las tres entregas anteriores de la saga- no participará en esta ocasión. El actor explicó que su participación en las entregas anteriores fue un gesto de amistad hacia Stallone, pero en esta ocasión ha decidido dar un paso al costado. “Hice ‘Los Indestructibles’ como un favor a Stallone. Luego él me dijo: ‘Oh, ¿puedes hacer ‘Los Indestructibles 2?’ y lo hice durante un fin de semana. Luego se amplió para ‘Los Indestructibles 3′. Y eso fue todo. Haremos algo juntos algún día.”, comentó Schwarzenegger en una entrevista con el medio “Parade”. Del mismo modo, Jean-Claude Van Damme y Bruce Willis no participarán, este último debido al trastorno de demencia frontotemporal que reveló a principios del 2022.

Stallone junto a Bruce Willis y Jean Claude Van Damme (Foto: AFP) / GABRIEL BOUYS

A pesar de estas notables ausencias en el elenco de “Los Indestructibles 4″, el reparto sigue manteniendo un perfil alto. Actores que ya habían aparecido en entregas anteriores como Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture están de vuelta. A ellos se suman nuevas caras como Jacob Scipio, Levy Tran, Andy García, 50 Cent, Megan Fox y Iko Uwais, quien interpretará al villano en esta cuarta entrega.

Al igual que las anteriores cintas de la saga, esta nueva película recibe críticas en cuanto a su narrativa general y diálogos, algo que a su público no parece importarles, pues si algo caracteriza a “Los Indestructibles”, son sus escenas de acción continua y sin reparos, buscando sacar lo mejor de cada uno de los actores que conforman el elenco. Esta vez, la película cuenta con una clasificación para mayores de 18 años debido a su alto contenido de violencia.

Curtis "50 Cent" forma parte del grupo de mercenarios en "Los Indestructibles 4" (Foto: Lionsgate)

A pocos días de su estreno, su principal competidora en cines, “The Equalizer 3″, parece haber perdido el interés del público, dejando espacio para una cinta de acción que arrase en taquilla en lo que parece ser la última entrega de la saga donde veremos a Sylvester Stallone disparando armas, repartiendo puñetazos y rompiendo huesos a diestra y siniestra, quien luego será reemplazado por Statham como el protagonista de las siguientes aventuras de una de las sagas más populares de acción pura.