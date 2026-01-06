“Los japoneses no quieren ser una carga para los demás”: “Familia en renta”, la película de Brendan Fraser que examina un problema social

De un tiempo a esta parte Brendan Fraser (57) ha tenido un renacimiento en la pantalla. Quien fuera la estrella de acción por excelencia a inicios de los 2000 gracias a la saga “La Momia”, estuvo unos años alejado del cine. Su retorno fue recibido con expectativa y él estuvo a la altura; ganó el Óscar a Mejor actor principal en 2023 por su último protagónico en “La ballena” de Darren Aronofsky, donde interpretó a un profesor de inglés con obesidad mórbida avergonzado de su aspecto. Ahora vuelve a las salas con un rol principal en una película coproducida con Japón.

“Familia en renta” sigue la historia de Phillip Vandarploeug (Brendan Fraser), actor estadounidense que se gana la vida en Tokio con roles varios. Su nuevo trabajo es con una empresa que contrata actores no para películas o series, sino para que simulen ser miembros de una familia real, que cumplan un rol en la vida de alguien más. En una de esas, Phillip pretende ser el verdadero padre de la niña Mia Kawasaki (Shannon Mahina Gorman), quien necesita la presencia de ambos progenitores para ingresar a un colegio exclusivo.

Dirige la película Hikari, cineasta japonesa que empezó a hacerse conocida en los últimos años por dirigir episodios de la serie “Tokyo Vice”, así como por su primera película, “37 segundos” (2019), sobre una joven con parálisis cerebral que busca convertirse en artista de manga. “Rental Family” llegó a ella cuando su compañero de escritura, Stephen Blahut, le contó sobre un servicio real de actores que cumplen roles en familias auténticas.

El arte de pretender

El Comercio conversó con Hikari en una mesa redonda con periodistas de todo el mundo. Le preguntamos sobre el mensaje subyacente, si acaso espera que su historia anime a la sociedad japonesa, conocida por su hermetismo, a ser más abierta. “Eso espero. La generación más joven tal vez sea más abierta. Creo que la generación más vieja tal vez tenga dificultades viendo su emoción verdadera”, dijo.

“Esperaría que cuando la gente vea esta película sepan que está bien si ellos muestran sus emociones honestas. Hay unas palabras japonesas, ‘honne’ y ‘tatemae’ que nos enseñaron. La primera es el sentimiento real; la segunda es la fachada, el cómo me presento [al mundo]. Y eso es una norma en nuestra cultura. Los japoneses hacen eso porque no quieren ser una carga para los demás con sus propias emociones. Quieren tener esta armonía y para crearla no comparten sus sentimientos”, agregó la cineasta.

Precisamente Hikari, cuando todavía usaba su nombre real, Mitsuyo Miyazaki, se fue de su país a estudiar a una universidad de Estados Unidos, buscando esa conexión que no encontró en Japón, pero sobre todo para alejarse de las expectativas de una sociedad que exigía a la mujer obedecer. Luego de trabajar unos años en empleos varios es cuando entró de lleno a la dirección; sus cortometrajes no tardaron en llamar la atención de la industria y con ello llegaron trabajos en TV y cine.

¿Por qué eligió a Brendan Fraser como su protagonista? La respuesta está en “La ballena”, donde el actor muestra un conocimiento profundo para hacer lo que el rol necesitaba de él. “Sentí que tenía la cualidad que estaba buscando; tuve razón. Fue capaz de representar cosas que de verdad estaba buscando y estoy muy agradecida de que haya dicho que sí [al rol]”, resaltó la directora.

Fraser vive un renacimiento y su directora es consciente de ello al conseguir trabajar con él antes de que su agenda esté nuevamente ocupada; próximamente lo veremos en la cuarta parte de “La Momia”. Porque, como a Phillip en “Familia en renta”, a él también le llegó una nueva oportunidad.

DATO

“Familia en renta” llega a los cines el jueves 8 de enero.