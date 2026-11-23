“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la precuela de la popular saga distópica, arrasa en su estreno en cines este fin de semana con 225 millones de dólares de recaudación en cines de todo el mundo.

Según datos de la web especializada Mojo Box Office, la película recaudó 120 millones en Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- y 105 en el resto del mundo. El filme se ha estrenado en 84 países y su estreno es uno de los más sólidos del año.

La cinta se retrotrae 24 años antes de la saga de Katniss (Jennifer Lawrence), tomando como punto de partida la siega de los 50º Juegos del Hambre, donde participa un joven Haymitch Abernathy.

Esta entrega, basada en la novela de Suzanne Collins, guarda una estrecha conexión con la saga original. La historia sigue a un joven Haymitch Abernathy (Joseph Zada), que con el tiempo se convierte en mentor de Katniss durante sus Juegos del Hambre.

Francis Lawrence, que dirigió dos de los tres entregas de la saga, se mantiene en la dirección de este nuevo proyecto.

El filme es una de las cinco únicas películas de este año que ha superado los 100 millones de dólares en su debut en Norteamérica junto a “Spider-Man: Brand New Day”, “Toy Story 5”, “The Super Mario Galaxy Movie” y “The Odyssey”. Todas estas películas terminaron superando la barrera de los 100 millones de dólares a nivel mundial.

Junto a este gran estreno, la segunda posición es para “I Play Rocky”, que recaudó 15 millones de dólares -9,3 millones de dólares en Norteamérica-, en su segunda semana en cines.

El filme, producido por Amazon MGM, narra la historia real de cómo Sylvester Stallone llevó a la gran pantalla el clásico de 1976 “Rocky”, cuenta con una calificación excepcional de “A+” en CinemaScore.

“Ebenezer”, protagonizada por Johnny Deep, alcanza en su segunda semana 78 millones de recaudación en todo el mundo; mientras que “The Cat in the Hat” acumula 70 millones de recaudación y “Godzilla Minus Zero” llega a 109 millones en todo el mundo.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” estrena tráiler oficial. (Foto: Captura YouTube / Lionsgate Movies)

Este fin de semana, el filme “You can see everything” ha superado los cien millones de dólares de recaudación en todo el mundo -además de EE.UU., se ha estrenado en Australia y varios países europeos. El documental, sobre la fundadora de Theranos, la estafadora Elizabeth Holmes, está dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim.