La fiesta más esperada del séptimo arte se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. La edición 98 de los Premios Oscar promete emociones y sorpresas, y por eso El Comercio tiene preparada una cobertura especial. Desde las 5 p.m., en el canal de YouTube de este Diario, haremos una larga transmisión en vivo con reacciones en torno a la ceremonia.

Empezaremos con un panel especial dedicado a la alfombra roja de la gala, para comentar los trajes más vistosos y polémicos del evento. El panel de especialistas estará conformado por la productora de moda Eliana Vizquerra, el diseñador Roger Loayza, la creadora de contenido Daniela Núñez y la periodista de este Diario Luciana Villegas, quienes analizarán los ‘outfits’ de las estrellas que seguramente darán que hablar.

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Luego de ello, desde las 6:15 p.m., comentaremos minuto a minuto todas las incidencias de la ceremonia, opinando sobre las películas nominadas, los shows musicales, los infaltables ‘bloopers’ y los discursos más emotivos de los ganadores. Los panelistas de esta sección serán Juan Carlos Fangacio, editor de la revista Somos y de la sección Luces de El Comercio; Alfonso Rivadeneyra, coordinador web de Luces; Mariale Bernedo, historiadora del arte y crítica de cine; y Jorge Guerra, actor de cine, teatro y televisión. Ellos transmitirán de corrido hasta el cierre de la tan esperada gala. La transmisión incluirá dinámicas especiales e interacción con los espectadores, quienes podrán dejar sus comentarios sobre todo lo ocurrido durante la tradicional premiación de Hollywood.

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En la edición impresa

Sumado a ello, este domingo publicaremos en las páginas de este Diario un balotario especial con la lista completa de nominados al Oscar, en sus 24 categorías. Usted podrá marcar sus predicciones y sumar el puntaje para saber cuántos aciertos acumula al final de la gala.

En la edición del lunes 16 podrá encontrar una edición especial con todo lo ocurrido en la premiación, las mejores fotos, los vestuarios más destacados y todos los detalles de la que promete ser una noche memorable. No deje de revisar nuestra web y las redes sociales para estar al tanto de otras novedades.