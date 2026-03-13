Resumen

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Contaremos con un panel de especialistas tanto para la alfombra roja como para la gala principal.
Contaremos con un panel de especialistas tanto para la alfombra roja como para la gala principal.
Por Redacción EC

La fiesta más esperada del séptimo arte se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. La edición 98 de los Premios Oscar promete emociones y sorpresas, y por eso El Comercio tiene preparada una cobertura especial. Desde las 5 p.m., en el canal de YouTube de este Diario, haremos una larga transmisión en vivo con reacciones en torno a la ceremonia.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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