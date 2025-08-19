“Los patos y las patas” alista su llegada a la gran pantalla y semanas antes de su debut en los cines nacionales, la comedia romántica peruana presentó su tráiler final, que da pie a una historia al ritmo de las canciones de Raúl Romero.
El tráiler recién estrenado adelanta un poco más de la divertida y nostálgica historia protagonizada por los actores Gian Piero Díaz, Diego Villarán, Francisca Aronsson y Daniela Sarfati.
En el avance se puede dar luces que la trama girará en torno a una historia de viajes en el tiempo, donde Tomás, un hombre que, tras un divorcio, recibe la oportunidad de viajar 30 años atrás en el tiempo y revivir su adolescencia para reencontrarse con el gran amor de su vida: Romina.
La historia transporta al público a 1993, donde la juventud predomina y la magia de las canciones de Raúl Romero se convierte en el cómplice perfecto para el reencuentro de los protagonistas.
El avance también muestra a los personajes interpretados por Emilram Cossío, Christian Ysla, Kareem Pizarro, Malú Menacho y la participación especial de Elena Romero, hermana de Raúl.
“Los patos y las patas” estrena el próximo 18 de septiembre, bajo la producción de Jungle Pictures y la distribución de Diamond Films. La cinta familiar apunta a ser una de las más vistas del mercado nacional este 2025.
