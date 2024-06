La actriz polaca nacionalizada mexicana Ludwika Paleta pone en entredicho la idea de la maternidad que todo lo ve y todo lo sabe acerca de sus hijos e hijas, en su papel protagónico en la película ‘Después’, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México).

Paleta afirmó en una entrevista con EFE que su rol como madre y su personaje de Carmen en la cinta le ayudaron a reafirmar la idea de que no siempre la relación con los hijos es transparente.

“Uno no sabe nada acerca de los hijos (...) habrá muchas madres que lo nieguen, que digan, no, yo lo sé todo acerca a mis hijos y que luego les llega este golpe de realidad en donde se dan cuenta que no era así y que los hijos te ocultan justamente lo que tú no quieres saber”, afirmó.

La cinta dirigida por la mexicana Sofía Gómez Córdova cuenta la historia de Carmen, una madre soltera que afronta la pérdida de su único hijo, Jorge, y que en el duelo descubre que el joven le ocultaba aspectos importantes de su vida que va reconstruyendo a partir de las personas que eran cercanas a él.

“Los hijos son lo más alejado a lo que tú crees que son, no sólo tienen su vida propia, sino llega la adolescencia, en donde es muy claro que se quieren desprender lo más posible de ti sobre todo los hijos hombres, mientras son pequeños, eres su mundo, como mamá tú eres su todo y cuando están encontrando su identidad, se alejan lo más posible”, expresó.

La actriz de cine y televisión comparte créditos con su hijo Nicolás Haza, quien comienza su carrera en la actuación y quien le dio más realismo a la relación aparentemente íntima y cercana que sus personajes tienen en la historia.

“Creía que esta historia la podíamos contar los dos con un ingrediente extra que es el de la complicidad que existe desde que él nació y que está llena de experiencias y cosas que de otra manera se construyen con menos tiempo, que se pueden lograr en la ficción, pero fue mucho más íntimo, mucho más personal”, señaló.

De manera paralela, la cinta toca temas como las preferencias sexuales y el aborto, en un intento por mandar un mensaje de tolerancia, afirmó la directora Sofia Gómez Córdova.

“Para mí personalmente abordar eso (de la sexualidad) desde la normalidad es algo que realmente nadie tendría preguntar, o sea, no es de la incumbencia de nadie más que de la persona, y a mi manera de ver es uno de los frente con el que se puede luchar contra la intolerancia”, aseguró.

Las diferentes formas de ser madre se revelan no sólo en la relación de la protagonista con su hijo, sino también en el difícil vínculo con su propia madre, así como en la decisión de interrumpir un embarazo no deseado que toma Gema, la novia de Jorge.

“No pretendo ni dar un discurso ni decirle a la gente qué piense, pero sí poner esas piezas ahí como parte del contexto general femenino y de las reflexiones en general que las mujeres tenemos que hacer y las decisiones a las que nos enfrentamos tanto si decides ser madres como si no y que creo que son importantes de abordar”, explicó la directora.

La directora espera encontrar un distribuidor para poder proyectar la cinta en las salas cinematográficas de México y luego encontrar una plataforma en streaming donde pueda estar disponible para todo el público.

