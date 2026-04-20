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Luis Brandoni, destacado actor de televisión, teatro y cine argentino, falleció a los 86 años. (Foto: Ander Gillenea / AFP)
Luis Brandoni, destacado actor de televisión, teatro y cine argentino, falleció a los 86 años. (Foto: Ander Gillenea / AFP)
Por Agencia EFE

Luis Brandoni, uno de los más grandes actores argentinos, conocido por éxitos como “La tregua”, “La odisea de los giles” o “La Patagonia rebelde”, falleció este lunes a los 86 años tras haber sufrido hace unos días un accidente doméstico, según informó Multiteatro, una promotora teatral de Argentina.

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