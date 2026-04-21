El cineasta argentino Luis Puenzo, director de “La historia oficial”, la primera película de su país galardonada con un Oscar, murió a los 80 años, según informó este martes la Sociedad General de Autores. El guionista estaba alejado de la vida pública desde hace un tiempo por problemas de salud. Las causas de su muerte no fueron precisadas.

“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años”, dijo la organización Argentores en un comunicado.

Luis Puenzo se consagró cuando “La historia oficial” se alzó con el Oscar a la Mejor película extranjera en 1986.

Luis Puenzo y Marcelo Pineyro. (Foto: Juan Mabromata / AFP)

La película recrea el último tramo de la dictadura cívico-militar (1976-1983), la apropiación por parte de los militares de los niños nacidos de mujeres bajo cautiverio y la búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo de esos hijos desaparecidos.

La película, protagonizada por los argentinos Héctor Alterio y Norma Aleandro, también había sido nominada en el rubro Mejor guion, escrito Puenzo junto a la autora Aída Bortnik.

Puenzo dirigió también “Gringo viejo” (1989), protagonizada por las estrellas estadounidenses Jane Fonda y Gregory Peck, y “La peste” (1992), basada en la novela del Nobel argelino-francés Albert Camus con actuaciones de William Hurt, Robert Duvall y Sandrine Bonnaire.

Norma Aleandro y Luis Puenzo posan con Jack Valenti. En 1986, el director obtuvo el Oscar con “La historia oficial”. (Foto: Scoot Flynn / AFP )

Además de su prolífica carrera como director y guionista, Luis Puenzo también fue uno de los impulsores de la Ley de Cine aprobada en 1994 que motivó un fuerte desarrollo de la industria cinematográfica en Argentina.

Luis Puenzo ganó el Oscar un 24 de marzo, una fecha emblemática en Argentina ya que marca el inicio del último golpe de Estado, algo que el director remarcó al recibir la estatuilla en aquella histórica ceremonia en Estados Unidos.