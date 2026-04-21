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Luis Puenzo obtuvo múltiples galardones, siendo el más importante el premio Oscar a la Mejor película extranjera en 1986. (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Luis Puenzo obtuvo múltiples galardones, siendo el más importante el premio Oscar a la Mejor película extranjera en 1986. (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Por Agencia AFP

El cineasta argentino Luis Puenzo, director de “La historia oficial”, la primera película de su país galardonada con un Oscar, murió a los 80 años, según informó este martes la Sociedad General de Autores. El guionista estaba alejado de la vida pública desde hace un tiempo por problemas de salud. Las causas de su muerte no fueron precisadas.

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