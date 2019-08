Macaulay Culkin, el eterno 'pobre angelito', al borde de los cuarenta | FOTOS

Con la duología de "Mi pobre angelito", además de la trágica "My Girl" y la tétrica "The Good Son", el actor Macaulay Culkin indudablemente dejó su marca en los 90s. Ahora, mostrando el inexorable paso del tiempo, el recordado 'Kevin McCallister' cumplió 39 años el 26 de agosto.

Macaulay Carson Culking nació un 26 de agosto de 1980 en Nueva York. Su padre era Christopher Culkin, un ex actor que se ganaba la vida como sacristán de una iglesia católica. Su madre era Patricia Brentrup, una operadora de teléfono.

El tercero de siete hermanos, Culkin empezó a actuar en pequeños roles en televisión y teatro durante la década de los 80. Su primera aparición en un filme fue en la película para televisión "The Midnight Hour" (1985), donde no recibió un crédito. Tres años después aparecería en un capítulo de la serie "El justiciero".

Ese mismo año llegaría a la pantalla grande en la película "Rocket Gibraltar" como uno de los nietos del personaje interpretado por Burt Lancaster. Un año después actuaría junto a Jeff Bridges en la comedia romántica "See You in the Morning" y junto a John Candy en "Uncle Buck". También participó en el filme de culto "Jacob's Ladder" junto a Tim Robbins.

En 1990 Macaulay Culkin recibe el ticket de su meteórico ascenso a la fama con "Mi pobre angelito" ("Home Alone") interpretando al pícaro Kevin McCallister en sus intentos de proteger su hogar de un par de ladrones, encarnados hilarantemente por Joe Pesci y Daniel Stern, luego de ser dejado de lado de unas vacaciones familiares.

En los siguientes cuatro años Culkin trabajó frenéticamente en diversos proyectos entre los cuales se incluye "Yo, tú y mi mamá" (1990), "My Girl" (1991), la serie de dibujos animados "Wish Kid" (1991), "Mi pobre angelito 2" (1992), "The Good Son" (1993), "El cascanueces" (1993), "Me las vas a pagar, papá" (1994), la película de animación "The Pagemaster" (1994) y "Ricky Ricón" (1994).

En esos años también entabló una amistad con el 'rey del pop' Michael Jackson, apareciendo en su video "Michael Jackson: Black and White". En repetidas ocasiones Culkin ha defendido al fallecido artista de las acusaciones que pesan en su contra.

A pesar de ser considerado como uno de los niños actores más exitosos de todos los tiempos, Culkin se retiró en 1994, el apogeo de su carrera, para intentar vivir una vida normal. No regresaría hasta 2003, cuando actuaría en "Party Monster" como el villano Michael.

Aunque recibido bien por las críticas, los sucesivos intentos de Culkin por reavivar su carrera no tuvieron el éxito de antaño. Había perdido el impulso.

Además de unas apariciones en shows de televisión como "Will & Grace" y "Robot Chicken", Macaulay Culkin participó en las películas "Saved!" (2004), "Jerusalemski sindrom" (2004), "Sex and Breakfast (2007), "The Wrong Ferarri" (2011), "Adam Greene's Aladin" (2016) y "Changeland".

Tuvo un papel protagónico tanto en la serie "Kings" (2009) y ":Dryvrs" (2015-2017). Incluso ha hecho apariciones en shows para la web como "The Angry Video Game Nerd" en un episodio enfocado en juegos sobre "Mi pobre angelito". En 2018 participó en un comercial titulado "Google Assistant: Home Alone Again" en el que recreaba escenas de su rol más icónico. Recientemente, ante la noticia de que Disney pensaba revivir la franquicia, mandó un mensaje por redes sociales donde mostraba cómo debería ser esta película en los tiempos modernos.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

Culkin participó en una banda dirigida por él mismo titulada The Pizza Underground que estuvo activa entre 2014 y mediados de 2016. En 2018 lanzó el sitio web cómico y un podcast titulado Bunny Ears.