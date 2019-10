La estadounidense Angelina Jolie además de ser una importante actriz y directora, destaca por su labor como Embajadora de buena voluntad de la ONU. La estrella de Hollywood y ganadora del Oscar es la protagonista de la película de Disney “Maléfica 2”, cinta que se estrenará este jueves 16 de octubre.

Antes de esta película, Jolie ha destacado como actriz, directora y productora en las siguientes cintas.

“Inquebrantable”

Historia en la que Angelina Jolie muestra la supervivencia como en las películas de antaño: llena de heroísmo y superación personal. El filme estuvo nominado a tres premios Oscar.

“Lara Croft: Tomb Raider”

Explorar ruinas de civilizaciones perdidas, descubrir tesoros antiguos, afrontar mil peligros, forma parte del día a día de la rica aventurera inglesa Lara Croft. Pero un secreto del pasado de su padre lleva a Lara a su mayor desafío: el Triangulo de Luz, una reliquia legendaria con poder para alterar el tiempo y el espacio. Lara debe encontrar el Triangulo antes de que caiga en manos de una peligrosa secta masónica que quiere dominar el mundo: Los Iluminati.

“First They Killed my Father”

Angelina Jolie mostró toda su capacidad como directora. La película cuenta la historia de la guerra de los Jemeres Rojos de Camboya desde el inocente punto de vista de una niña. Esta producción está disponible actualmente en Netflix.

“In the Land of Blood and Honey”

La película estrenada en el 2011 marcó el debut de la actriz norteamericana como directora. El filme está ambientado en la Guerra de Bosnia y cuenta la historia de amor de una pareja formada por una mujer de Bosnia y un hombre de Serbia.

“Sr. y Sra. Smith”

Un hombre y su esposa ignoran que a cada uno, como asesino internacional, se le ha asignado matar al otro.

“El sustituto”

Está basada en una historia real ocurrida en la década de 1920, los asesinatos del gallinero de Wineville, ocurridos en Los Ángeles, Estados Unidos, y que incluían la desaparición y el intercambio de niños.

“El turista”

Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie) es la amante de Alexander Pearce, un ladrón que debe al fisco inglés 744 millones de dólares en concepto de impuestos tras haber robado una cantidad inmensa de dinero a unos rusos.

“Inocencia interrumpida”

En 1960, una mujer con un trastorno de límite de la personalidad permanece en una institución mental durante 18 meses.

“Vidas ajenas”

Una destacada investigadora del FBI, la agente especial Illeana Scott (Angelina Jolie), no confía en las técnicas tradicionales de resolución de crímenes para desentrañar los misterios de una mente criminal. Su método intuitivo y poco convencional es con frecuencia la única manera de desentrañar la identidad de los asesinos para que los capture la policía.

“Agente Salt”

Después de que un desertor la acusa de espiar para los rusos, una agente de la CIA decide huir e intenta encontrar la forma de probar su inocencia.