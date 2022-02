Conforme a los criterios de Saber más

Maju Mantilla se preparaba para volver a los estadios de atletismo tras ganar los campeonatos nacionales de triatlón y pentatlón 2001, cuando una grave lesión en la rodilla izquierda la dejó fuera de la competencia inevitablemente. “Me quitaron lo que más amaba, lloré de frustración”, recuerda. Y así, con las heridas aun abiertas, la joven trujillana se refugió en los certámenes de belleza, los mismos que antes había descartado. Las coronas llegaron una tras otra. Primero, Miss Trujillo; luego, Miss Perú y, finalmente, en 2004, fue elegida la mujer más bella del mundo. Actualmente conduce “En boca de todos” y este 10 de marzo debuta actuando en la pantalla grande con un rol protagónico en la película “¿Quién dijo Detox?”.

Dirigida y escrita por Rosa María Santisteban y producida por Tondero, “¿Quién dijo Detox?” surgió en pandemia, durante el primer periodo de cuarentena. Está inspirada en el mundo del gimnasio y precisamente gran parte de la trama se desarrolla en ese lugar.

Protagonizada por Luciana Blomberg, el filme congrega, además de Maju Mantilla, a Jimena Lindo, Korina Rivadeneira, Gachi Rivero, Ximena Rodríguez, Andrés Vílchez, Francisco Andrade y José Dammert.

“Interpreto a Tati, una mujer buena, dulce, inteligente, ingenua y muy confiada. Cree que todas las personas tienen buen corazón, para ella no existe la maldad. Crea los jugos Detox, desintoxicantes y saludables. Es amiga de Romina (Jimena Lindo), que es abogada y tiene un estudio de abogados”, narra Mantilla García sobre su papel en el filme peruano.

¿Cómo llegas a esta producción?

A través de un casting en el que estaban la directora, Rosa María Santisteban, y gente de Tondero. Tuve que interpretar a dos personajes: el de Tati y otro más. Me puse un poquito nerviosa y, siendo sincera, pensaba que no me iban a llamar porque ya había pasado bastante tiempo desde aquel día.

“¿Quién dijo Detox?” marca tu debut en el cine y también es la ópera prima de Rosa María.

Así es. Esta producción tiene mucha importancia para mí, y no solo por lo que representa, también porque fue una experiencia inolvidable hacerla. Rosa María me contó que pensaba hacer una serie de esta divertida historia, pero finalmente se inclinó por un largometraje. La idea es buenísima, muy divertida.

¿Es verdad que es frustrante cuando haces un casting y no consigues el papel?

Hice varios casting cuando era modelo y trabajaba en dos agencias: Elite Model en Estados Unidos y Louisa Model en Alemania. Y sí te frustras cuando no te eligen, pero hay que saber manejarlo. En actuación aún no tengo mucha experiencia, tengo solo dos novelas y esta película.

¿La actuación siempre estuvo en tus planes?

Ni los concursos de belleza, ni la actuación formaban parte de mis proyectos. La productora Mariana Ramírez del Villar me hizo la propuesta en 2015, me dijo que tenía un personaje antagónico, de villana, para mí, en “Ven, baila, quinceañera”. Acepté el reto, y la experiencia me gustó tanto que luego me preparé, llevé un taller con Miguel Iza e hice laboratorios de actuación. Desde que empecé a actuar he tenido la suerte de tener personajes distintos uno del otro. He ido creciendo poco a poco.

¿Qué personaje te costó más construir?

El papel de Mónica, pues era fuerte, tenía pensamientos dañinos, cosas duras, raras. Fue interesante hacerlo.

Siento que Tati, el personaje que tienes en “¿Quién dijo Detox?”, tiene mucho de ti.

Tenemos ciertas coincidencias, pero yo no soy tan ingenua ni dulce como ella. Aunque me ha pasado que he confiado y me han fallado.

¿En qué etapa de tu vida enfrentaste esa situación?

Prefiero no entrar en detalles, no contarte qué pasó; pero me sentí muy triste de haber creído en alguien que luego me falló. Eso te sirve de lección.

¿Es verdad que de niña tuviste que lidiar contra la timidez? ¿De qué manera te afectó?

Era bien tímida de niña, creo que fue producto de lo que pasaba en casa, de los problemas que tuvimos; pero el atletismo, deporte que practiqué desde los nueve años, me ayudó a sentirme protegida. Era muy feliz cuando entrenaba. Me gustaba demasiado competir, buscaba representar al Perú en atletismo, pero tuve que dejar las competencias por una lesión, me operaron tres veces la rodilla izquierda. Mi pierna perdió estabilidad y los médicos me recomendaron no correr, al menos con la potencia que quisiera hacerlo.

¿Fue duro dejar de competir?

Fue demasiado duro, lloraba de frustración. Me quitaron lo que más amaba, era un tema de salud, no se trataba de que necesitaba el apoyo de alguien. Simplemente no podía seguir compitiendo. Mi esposo también es deportista, ahora en casa tenemos máquinas, entrenamos juntos.

¿Y cómo manejaste el tema de la timidez cuando dejaste el atletismo, que era tu refugio?

Empecé a trabajar como anfitriona y modelo, luego me propusieron participar en un reinado de belleza. Seguía siendo tímida, pero cuando subía a la pasarela me transformaba. Me ayudó a demostrarme a mí misma y a los demás que puedo desenvolverme bien en cualquier ámbito y que los límites los pongo yo, y las decisiones las tomo yo.

¿Cómo llegas al Miss Perú?

Como mi tía María Julia Mantilla Mayer, hermana de mi papá, fue Miss Perú en 1969, en el colegio y en el estadio siempre me decían que iba a seguir sus pasos. Pero yo me negaba, siempre decía que “no”, hasta que empecé a trabajar de anfitriona, luego como modelo. Llegué a los concursos de belleza como jugando porque, te soy sincera, no era mi sueño. Yo soñaba con estar en una pista atlética y ser profesora de educación física.

Luego de ser coronada Miss Perú 2004 te convocan de “Habacilar” para que seas modelo. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

Fue mi primer encuentro con la televisión y fue inesperado porque no me había preparado para eso. El primer día estaba nerviosa, Raúl Romero, que es un capo, un trome y sabe improvisar, a veces nos preguntaba cosas y teníamos saber qué responderle. Fue una experiencia muy grata para mí. El otro día vi un video de aquella época y fue gracioso porque era toda flaquita, tímida.

¿Te invitaron a participar en “Esto es Habacilar”? ¿Qué te pareció el programa?

Nos invitaron pero esa semana estuvimos ocupados con algunas cosa y al final no fuimos. Conozco a Roger porque trabajé con él en ‘Dos sapos y una reina’, tiene la chispa de nacimiento. También conozco a Tracy Freundt y Thalía Estabridis, están igualitas, igual de alegres dulces y carismáticas. Qué pena que el programa no pudo continuar, pero se ve que hubo mucho esfuerzo de por medio. Era un equipo grande.

¿Cómo se dio la posibilidad de protagonizar el videoclip de “Mandarina”, tema de Gian Marco Zignago?

Me llamó Miguel Valladares, gerente de Tondero. Me dijo que habían pensado en mí para ser la imagen de “Mandarina”. Fue muy lindo porque Gian Marco es un artista conocido, admirado, respetado afuera, le ha dado tantos logros al Perú. Él fue muy amable conmigo, me apoyó bastante.

¿En alguna etapa de tu vida sufriste acoso?

En 2011 una persona se creaba distintos perfiles en las redes sociales para escribirme constantemente. Me escribía por todos lados y cuando lo bloqueaba se creaba otra cuenta y volvía a escribirme. Estaba súper asustada porque era malcriado, ofensivo. Llegó un momento en que no soporté más, lo denuncié y parece que se asustó porque no volvió a escribirme.

El suicidio de Cheslie Kryst, Miss USA 2019, reabrió la problemática de la salud mental y su importancia. ¿Qué opinas de lo que pasó?

Fue demasiado triste, chocante, muy impactante. Qué razón habrá tenido una persona tan exitosa, con muchas oportunidades, para acabar con su vida. Es importante estar rodeado de gente que te anime, te acompañe, también hay que recurrir a profesionales si es necesario.

¿Qué proyectos tienes para lo que resta del año?

Tengo muchos proyectos y sueños, quiero lograr muchas cosas. Siempre trato de mantener mi mente positiva ante todo y enseñarle eso a mis hijos. Una de mis metas era hacer cine y la cumplí. Este 10 de marzo se estrena “a nivel nacional “Quién dijo Detox”. Me siento muy feliz y agradecida por eso.

