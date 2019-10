Maléfica 2 Dueña del mal: fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores y personajes | Maleficent Mistress of Evil | “Maléfica: Dueña del mal” (“Maleficent: Mistress of Evil” en su idioma original) es la secuela de la película de 2014 que narra la historia de la villana de “La bella durmiente” (“Sleeping Beauty”), y se desarrolla pocos años después de los acontecimientos de la primera cinta, donde se revelaron los motivos que llevaron a un hada de buen corazón a convertirse en una criatura vengativa.

La producción comenzó oficialmente a fines de mayo de 2018 y finalizó el 24 de agosto de 2018, con Joachim Rønning (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”) como director en lugar de Robert Stromberg y Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster y Linda Woolverton a cargo del guion. Su estreno está programado para octubre de 2019, Angelina Jolie y Elle Fanning como protagonistas.

“En esta película planteamos la pregunta de si Maléfica es lo suficientemente buena como para ser la madre de Aurora”, afirmó Jolie en una entrevista en la CinemaCon 2019.

“Aurora y Maléfica se aman mucho la una a la otra, pero hay una gran división entre ellas. Maléfica sigue recelosa de la humanidad. Aurora está enfrentándose a entrar en esta nueva vida en la realeza con la que no se identifica”, indicó Fanning en el panel de la película en el mismo festival.

Angelina Jolie y Elle Fanning son las protagonistas de "Maléfica: Mistress of Evil" (Foto: Disney)

SINOPSIS DE “MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL”

De acuerdo a su sinopsis oficial, “Maléfica: Mistress of Evil” es una aventura de fantasía que comienza varios años después de la primera película, en la que el público se enteró de los acontecimientos que endurecieron el corazón de la villana más famosa de Disney y la llevaron a maldecir a la princesa Aurora.

La historia continúa ahora explorando la compleja relación entre el hada con cuernos y la que pronto será la reina, ya que forman nuevas alianzas y enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger los páramos y las criaturas mágicas que residen en su interior.

TRÁILER DE “MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL”

El lunes 13 de mayo de 2019, Disney compartió el primer tráiler de la película estelarizada por Angelina Jolie y Elle Fanning. En el avance, Maléfica deja en claro que no estamos frente a un cuento de hadas a pesar de anunciarse una boda.

Por lo visto en el video, la historia se tornará aún más oscura y las protagonistas tendrán que enfrentar un peligro de gran alcance, aunque en distintos bandos.

El 8 de julio, Disney amplió lo sabido sobre la película con un nuevo tráiler, donde se explica que los celos de Maléfica desatan una guerra que se convierte en el mundo contra ella. La hada no puede aceptar la intención de la reina Ingrith, caracterizada por Michelle Pfeiffer, de convertirse en la nueva madre de Aurora a partir de la unión de la princesa con su hijo, el príncipe Phillip, ahora interpretado por Harris Dickinson.

Desde luego, la reina parece estar escondiendo algo, al punto de sospecharse que sería la verdadera villana de esta historia.

Chiwetel Ejiofor es Conall en la nueva película de Maléfica (Foto: Disney)

El tráiler también introduce al final al actor británico-nigeriano Chiwetel Ejiofor como Conall, un ser bastante parecido a Maléfica, al punto de ejercer cierto control sobre ella.

ACTORES Y PERSONAJES DE "MALÉFICA 2"

Angelina Jolie como Maléfica

Elle Fanning como Aurora

Michelle Pfeiffer como la reina Ingrith

Sam Riley como Diaval

Harris Dickinson como el príncipe Phillip

Imelda Staunton como Knotgrass

Juno Temple como Thistlewit

Lesley Manville como Flittle

Robert Lindsay como el rey Juan

Judith Shekoni como Alcaudón

Ed Skrein como Borra

Chiwetel Ejiofor como Conall

Jenn Murray

David Gyasi

ASÍ SE CONVIERTE ANGELINA JOLIE EN LA “DUEÑA DEL MAL”

Al ritmo de “Back in Black” de AC/DC, Angelina Jolie es la sonriente estrella de un detrás de cámara donde es visto cómo el equipo de caracterización la transforma en el popular personaje de Disney.

EQUIPO CREATIVO DE "MALÉFICA 2"

Dirección: Joachim Rønning

Producción: Joe Roth, Angelina Jolie

Guion: Linda Woolverton

Música: James Newton Howard

Fotografía: Dean Semler

Montaje: Chris Lebenzon, Richard Pearson

La primera película de Maléfica llegó a los cines en 2014 e impulsó la realización de live-actions de los clásicos de Disney. El filme recaudó US$ 241 millones en Estados Unidos y US$ 758 millones a nivel mundial.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL”?

Inicialmente “Maléfica: Dueña del mal” estaba prevista para estrenarse el 29 de mayo de 2020, pero Disney confirmó que llegará a salas de cine en octubre de 2019.

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en Estados Unidos (EE.UU-USA): 18 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en Perú: 17 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en México: 18 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en España: 18 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en Argentina: 18 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en Brasil: 17 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal Japón: 19 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Maléfica: Dueña del mal en Reino Unidos: 18 de octubre de 2019

AFICHES DE MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

"Maléfica 2". Estos son los nuevos pósteres (Foto: Disney)

"Maléfica 2". Estos son los nuevos pósteres (Foto: Disney)

"Maléfica 2". Estos son los nuevos pósteres (Foto: Disney)