"Mamma Mia!": así lucen los actores a 10 años del éxito cinematográfico

El estreno hace diez años del filme "Mamma Mia!" sirvió para ofrecer una de las últimas imágenes públicas de los cuatro miembros de ABBA juntos y ahora, el inminente estreno del segundo largometraje coincide con la grabación de dos nuevos temas por parte de un grupo mítico cuyo éxito parece inagotable.

Dos de los fundadores del grupo, Björn Ulvaeus y Benny Andersson buscaron rentabiliza aún más su éxito en un musical que se estrenó en 1999 y que impidió que las pegadizas canciones de ABBA cayeran en el olvido.



El salto a la gran pantalla era solo cuestión de tiempo. Y fue 2008 el año en el que se concretó un paso que fue todo un fenómeno.



Con un presupuesto de 52 millones de dólares, recaudó 609 millones y fue la quinta película más taquillera de aquel 2008, siendo número uno en 16 países.



Tráiler de "Mama Mia!" (Video: YouTube)

Un filme que repitió el equipo de la obra teatral. Judy Craymer en la producción, Catherine Johnson como guionista y Phyllida Lloyd como directora, junto a Ulvaeus y Andersson, que se encargaron de la música y de la producción ejecutiva.



Un proyecto que a priori se consideraba un poco desfasado pero que dejó claro desde su estreno el amor que el público seguía teniendo por la música de ABBA.



Estrenada el 30 de junio de 2008 en Londres, fue sin embargo la premier en Estocolmo, el 4 de julio, la que congregó la mayor atención. Aquella noche, los cuatro integrantes de ABBA se dejaron ver juntos por primera vez desde la desaparición del grupo, 26 años antes.



Y fueron tratados como las estrellas del filme, al mismo nivel que el elenco protagonista de la película: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried y Dominic Cooper. Solo faltó curiosamente el único actor sueco del reparto, Stellan Skarsgård, que estaba rodando "Angels y Demons" (2009).



CLAVE DEL ÉXITO

La imagen de los cuatro ABBA respaldó el estreno cinematográfico de una historia tan simple como efectiva.

Una isla griega, una madre soltera y la boda de su hija, son el punto de partida de un recorrido por los mayores éxitos de ABBA, sin olvidar su estética setentera, que también tenía hueco en la narración.



Desde "Mamma Mia" a "I Have a Dream", pasando por "Waterloo", "Chiquitita", "Dancing Queen", "Super Trooper", "SOS" o "The Winner Takes it All", los temas que fueron éxito en los setenta volvieron a coronar las listas en 2008 y el álbum con la banda sonora hasta estuvo nominado a un Grammy.



Una confirmación de que la música de ABBA no estaba ni mucho menos olvidada, aunque hay que reconocer que gran parte del éxito de la película se debió a la entrega total de los actores, especialmente de Streep, que vio en ella la oportunidad de quitarse de encima la etiqueta de actriz de dramones.



En aquel momento, ya tenía dos Óscar por "Sophie's Choice" y "Kramer vs Kramer" (ahora ya son tres) y nominaciones por personajes tan complejos como los que interpretó en "Silkwood", "Out of Africa" o "The Bridges of Madison Country".



Pero ya había dado muestras de buscar algo diferente cuando realizó "The Devil Wears Prada". Poco después le llegó la oferta de meterse en la piel de Dona, y de cantar y bailar además de actuar, una serie de retos reunidos a los que Streep no podía decir que no.



El éxito fue total. Streep se metió a fondo en el papel de Dona, la propietaria de un hotelito en una preciosa isla griega (se rodó en Skopelos, pero también en los estudios Pinewood de Londres) que prepara la boda de su hija (Seyfried) y recibe a sus dos grandes amigas (Walters y Baranski).



El lío que debe complicar toda comedia que se precie llegaba con la búsqueda de su padre por parte de la hija. Y se encuentra con tres candidatos: Brosnan, Firth y Skarsgård.



El sol de Grecia y la música de ABBA eran el marco ideal para el desarrollo de una historia vitalista y divertida, con cero complicaciones.



Los espectadores lo agradecieron con una gran taquilla y con tanto amor por la película que los productores no han dejado escapar la oportunidad de hacer una segunda entrega.



Una precuela como mandan las modas, que cuenta la juventud de Dona, interpretada ahora por Lily James. Pero que volverá a contar con todo el reparto original, además de nuevas incorporaciones como la de Cher, como la madre de Dona.



El primer trailler de la película tuvo más de ocho millones de visualizaciones y la expectación sigue creciendo según se acerca el 20 de julio -fecha prevista para el estreno de "Mamma Mia! Una y otra vez".

(Fuente: EFE)