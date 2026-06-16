La película peruana “Mañana me caso” se estrenará en los cines de todo el país el próximo 13 de agosto, fecha confirmada con la presentación de su primer tráiler y que marca el reencuentro de las actrices Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos.

La producción ejecutiva de la cinta está a cargo de un equipo integrado por JP Ortiz, Sergio Delgado León, Phillip Chu Joy y Miguel Zuloaga, quien además es el autor de la historia original.

Asimismo, el financiamiento y la realización del largometraje corresponden a una alianza estratégica entre las empresas productoras Quantico Film, LadoB Films y Arte y Escena.

Por otro lado, el elenco del filme cuenta con la presencia de actores de la escena nacional como Vanessa Jerí, Joaquín de Orbegoso, Joaquín Escobar, Mayella Lloclla y Miguel Dávalos, junto a la participación de la primera actriz Haydeé Cáceres.

Esto se vio en el tráiler de “Mañana me caso”

El tráiler de “Mañana me caso” muestra una comedia peruana que combina acción, misterio, romance y humor, marcando además el reencuentro en pantalla de Mayra Goñi, Alessandra Fuller y Flavia Laos.

En las primeras escenas, Vale (Ale Fuller) anuncia emocionada su compromiso con Fabricio (Joaquín de Orbegoso) a sus amigas Mia (Flavia Laos) y Tamara (Mayra Goñi), mientras prepara su boda junto a la organizadora Susy (Vanessa Jerí).

Sin embargo, la historia da un giro cuando Mia y Tamara escuchan por casualidad una llamada sospechosa de Fabricio, quien estaría hablando con otra mujer.

La tensión crece cuando Vale defiende a su prometido pese a las advertencias de sus amigas, mientras ellas deciden investigar por su cuenta. Lo que empieza como una sospecha de infidelidad se convierte en una situación más peligrosa, que incluye espionaje, disfraces y una inesperada detención.

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