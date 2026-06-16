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La cinta se estrenará el 13 de agosto | Foto: Difusión
La cinta se estrenará el 13 de agosto | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película peruana “Mañana me caso” se estrenará en los cines de todo el país el próximo 13 de agosto, fecha confirmada con la presentación de su primer tráiler y que marca el reencuentro de las actrices Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos.

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