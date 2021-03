Es la gala del Óscar de 1942, y en el Hotel Millenium Biltmore de Los Ángeles se anuncia la estatuilla para el Mejor Guion Original. Se anuncia a Herman Mankiewicz y a Orson Welles por Ciudadano Kane, aunque ninguno de los dos ascendió al estrado para recibir el premio Oscar. En su lugar, recogió el premio el presidente de la Radio-Keith-Orpheum (RKO), la compañía productora. Esa noche, ‘Mank’ había escuchado su triunfo por la radio de su dormitorio. De repente, desde el parlante, advirtió su nombre, y luego el de Welles, ahogado por los vítores y los aplausos del público presente que gritaba, ¡Mank!, ¡Mank!, ¿Dónde estás?, contaba la revista “Life”.

Gary Oldman se encuentra nominado a Mejor actor por su interpretación de Herman Mankiewicz. (Foto: Netflix)

Días después, Welles ofreció una conferencia de prensa en Río de Janeiro, para explicar que no pudo recoger el Óscar porque estaba rodando en esa ciudad. “¿No le decepciona, teniendo 9 nominaciones, solo haber ganado una?” inquiere el reportero. “¡Estimado, eso es Hollywood!”, respondió. Le inquieren: ¿Tiene algún mensaje para el coautor del guion, Herman Mankiewicz? Entonces el joven director sonrió al añadir: “Mank, bésame la parte” (la parte de la coautoría del guion, se entiende).

Mankiewicz también ofreció su propia rueda de prensa en Los Ángeles. Le preguntaron cuál hubiera sido su discurso de haber asistido a la ceremonia. “Pues diría que me hace muy feliz recoger este premio, de la manera de que fue escrito este guion, sin Orson Welles”, afirmó. ¿Entonces por qué comparte su autoría? le preguntaron. “Eso, mi amigo, es la magia de las películas”, acotó.

Dos actores nominados: Gary Oldman como Mejor Actor y Amanda Seyfried, Mejor Actriz de Reparto (Foto Netflix).

Puede parecer irónico, pero la mayor polémica que tuvo que enfrentar Welles por su filme “Ciudadano Kane” no vino de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa que ridiculizó en su película, sino por aquella que estalló con una simple crítica de cine publicada treinta años después del estreno, en 1971. Fue la temida periodista del “The New Yorker”, Pauline Kael, quien reavivó un viejo debate sobre el verdadero autor tras el guion del filme. Según ella, lejos de tratarse de una autoría compartida a partes iguales como afirmaba la versión oficial, todo el mérito recaía en Mankiewicz. Por cierto, la disputa hasta hoy no se ha resuelto sobre cuanto mérito corresponde a ‘Mank’ y a Welles. La RKO, obsesionada con el responsable de “La guerra de los mundos” le permitió filmar una película con toda libertad, pero en el contrato debía figurar como guionista, director y protagonista. Y para su proyecto, Welles subcontrató a Mankiewicz como “escritor fantasma”. Por ello resulta imposible definir objetivamente la responsabilidad de cada quien.

A la izquierda, el pósters oficial de "Mank"; con la que David Fincher busca rendir honor a Hollywood y la industria que produjo "Ciudadano Kane"; cuyo póster observamos a la derecha. Fotos: Netflix/ RKO.

Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta polémica llamó la atención de Jack Fincher, veterano periodista de la revista Life, quien escribió el guion de una historia que a su hijo, el cineasta David Fincher, le tomaría 20 años filmar. Este ‘Biopic’ en blanco y negro dedicado al guionista Herman Mankiewicz opta, entre otras categorías, a mejor película, director, fotografía, actor (Gary Oldman) y actriz de reparto (Amanda Seyfried) en la próxima edición de los premios Óscar. Tristemente, no mereció un lugar en la categoría más simbólica, la de mejor guion original. El desaire a Jack Fincher, fallecido en 2003, se podría sumar a la decepción del propio Orson Welles con solo un Oscar en su carrera, y compartido a su pesar con Mankiewicz.

Un ajuste de cuentas

Hablar de “Mank” es hablar de un guionista que luchó por el reconocimiento, pero también del Hollywood de la edad dorada. Fincher no lo hace con tono nostálgico, sino al contrario, denuncia la crueldad de los estudios, crítica las fake news y la manipulación política de la época, y profundiza en el fracaso, la amargura y las oportunidades perdidas de un personaje como Mankiewicz, un cínico descreído, empleado de Hollywood solo por el dinero, que solo al escribir “Ciudadano Kane” descubre que el oficio alimenticio que despreciaba era lo único que le ha permitido expresarse como artista. Y por eso luchará por el crédito que le corresponde como autor de ese filme, mordiendo la mano que le ha dado de comer.

Se trata además del proyecto más personal de Finch: un intento de hacer justicia a su propio padre, el reconocimiento a un artesano de la palabra, muchas veces eclipsado frente a los soberbios artistas. Uno puede advertir que, estilísticamente, Netflix le dio al cineasta tanta libertad para su proyecto como se la dio la RKO a Welles. Ambos directores, con proyectos separados por 80 años de historia, filmaron lo que les dio la gana, la misma carta blanca para plasmar su amor por el cine. Un riesgo que, veremos, si es reconocido por la Academia.

Orson Welles en “Citizen Kane”, su ópera prima, con la cual obtuvo el único Óscar en toda su carrera, compartico con Herman J. Mankiewicz.

Para el crítico Sebastián Pimentel, esta total libertad creativa es una práctica común en producciones previas de Netflix. “Cuando Netflix contrata a Fincher para “Mank”, Cuarón paras “Roma” o a Scorsese para “El Irlandés”, espera que los genios hagan lo que quieran como artistas. Ahí Netflix está buscando el prestigio de los grandes cineastas, y lo consiguen precisamente porque les permiten hacer lo que quieran”, explica.

Las reales posibilidades

Sin embargo, ya Pimentel nos advierte que las chances de “Mank” para resultar la gran triunfadora en la edición 93 de la ceremonia del óscar, el próximo 25 de abril, son más bien pocas. “Si no le dieron un premio por ‘La red social’, no creo que se lo den por ‘Mank’. Creo que con ‘Mank’ pasa, paradójicamente, lo mismo que con ‘Ciudadano Kane’. Es una película muy hermética, en blanco y negro, muy en clave de la película de Welles, casi mimética en muchos sentidos. Eso la hace una película demasiado audaz y ‘rara’ para el gusto mayoritario y para el consenso de la Academia y de Hollywood”, lamenta. “Por eso no ganó el Globo de Oro ni, creo, el Oscar a Mejor Película, ojalá me equivoque”, añade.

Crítico Sebastián Pimentel analiza las chances reales del filme de Fincher (Foto: Nancy Chappell)

Para los que preparan sus quinelas, Pimentel ofrece un dato clave sobre la atención que la Academia depara a la generación de directores surgidos en los noventa, como Tarantino, James Gray, Paul Thomas Anderson y el mismo Fincher. “Ninguno de ellos ha ganado un premio Óscar ni por mejor película ni por mejor director. Solo Tarantino lo obtuvo a mejor guion. Por eso, creo que si gana Fincher esta vez, sería un milagro”, afirma.

VEA EL VIDEO

Tráiler de “Mank”, La película de David Fincher que compite por el Óscar