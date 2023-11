Sobre la foto abridora: Al fondo Atoqcha (Raúl Challa), protagonista de “Kinra”. En el círculo, el director Marco Panatonic sostiene el premio recibido en el Festiva de Mar del Plata.

En el presskit enviado al Festival de Cine de Mar del Plata, la película peruana “Kinra” se describe así: “[Nacemos] de la cinefilia, para ver nuestras caras marrones y nuestros 48 idiomas en las películas peruanas, ojalá, porque el racismo y clasismo nos sigue matando, por ser ‘indios’ y ‘cholos’”. Esta historia hablada tanto en español como en quechua ganó el premio a Mejor Largometraje de la Competencia Internacional, imponiéndose sobre cintas de EE.UU., Argentina, Alemania, etc. Es el mayor premio internacional entregado al Perú desde que en 2009 “La Teta Asustada” se llevó el Oso de Oro en el Festival de Berlín.

“Hay muchos compañeros [cineastas] a los que les gusta la película. He recibido buenos comentarios del público que fue a verla y, bueno, no esperaba todo lo que ha sucedido. Ya con que estemos en el festival era increíble. La crítica también ha valorado positivamente la película y estoy muy contento por eso”, dijo a El Comercio Marco Panatonic, el director.

La película sigue a Atoqcha (Raúl Challa), cuya vida transita entre su casa en las montañas y la ciudad del Cusco, donde quiere trabajar y estudiar ingeniería civil. No se puede alejar por completo de su “kinra” (tierra natal). “Volver es su camino a pesar de empezar de nuevo, porque su corazón estará dividido siempre, como su país”, dice la sinopsis.

Detrás de cámaras de "Kinra". / Films Bastardía

Fabiola Sialer, editora de la película, nos dijo que el estilo de Marco se aproxima al documental, con situaciones que ocurran frente a la cámara en respuesta a lo propuesto por el director. “Lo interesante es pensar qué pasa antes del ‘rec’ de la cámara, porque el material en bruto de la película es como es como una cajita de realidad. Creo que la aproximación ha sido de trabajar mucho con la realidad, con lo que le pasa a las personas que han actuado, y sobre eso construir de manera conjunta una historia”, sostuvo.

Como parte de captar la realidad se trabajó con ciudadanos de Chumbivilcas (Cusco), como es el caso del protagonista. Raúl Challa escuchó del cásting durante su trabajo como mototaxista y, motivado por su enamorada, fue. “Al momento en que me hablaron en quechua [durante el cásting] yo me sentí más seguro”, cuenta el actor, quien no ha visto la película completa, solo fragmentos, y que desea repetir la experiencia. “Si tuviera la oportunidad de participar en otras películas, excelente, yo estaría ahí”, nos dijo. Él es uno de los rostros marrones que menciona la cinta, aquellos que han pasado por el racismo.

Raúl: “Cuando yo salgo del colegio y voy a estudiar Arequipa, porque yo sé hablar quechua se me escapa la palabra, no siempre voy a estar hablando castellano. Y hay momentos donde te miran feo. ‘Este habla quechua’, dicen, y a la vez por el color de rostro que tenemos nos discriminan un poco y ahí te sientes incómodo. Al momento de trabajar también te encuentras con personas que te hacen a un lado”.

Marco: “Es algo cotidiano, ¿no? Acá está tan normalizado que, o sea, yo sabía que si iba a pedir plata o apoyo institucional a algún municipio o empresa, me iban a decir ¿Cómo? ¿Tú haces cine? La gente a mí no me no me ve como cineasta, soy un marrón que está pasando por la calle. Así, en otros aspectos, desde el colegio, sabes que no tienes que hablar quechua porque tus compañeros te van a discriminar. No solo me pasa a mí”.

Se espera que la película recorra otros festivales internacionales antes de estrenarse en Perú en 2024. Por lo pronto, el logro es una respuesta al proyecto de ley que propone limitar los estímulos al cine peruano, sin los cuales “Kinra” no existiría. “Yo defiendo mucho la participación del Estado, no sólo en el cine. La decisión política de que haya financiamiento estos últimos 10 años ha permitido que surgieran muchas películas: “Wiñaypacha”, “Manco Cápac”, “Yana-Wara” han sido gracias al financiamiento estatal y estoy contento que muchas personas me han escrito y dicho ‘qué bueno que mis impuestos se hayan gastado en esta película’. Nosotros vamos a seguir defendiendo”, sostuvo Panatonic.