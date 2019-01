Margot Robbie interpretará a Barbie en la película de live-action | FOTOS

Redacción EC



Margot Robbie (28) dará vida a Barbie en la película debut de la famosa muñeca con actores de carne y hueso, según anunciaron Mattel y el estudio Warner Bros.

Barbie, que celebra este año su 60 aniversario, ha tenido diversas películas animadas, pero ninguna de ellas ha sido presentada en los cines.

Hasta el momento se desconoce la trama, el título y la fecha de estreno del film, que será supervisado por Mattel Films y coproducido por LuckyChap Entertainment, la productora de Margot Robbie.

"Me siento muy honrada de que se me haya confiado este rol y de producir una película que, creo, tendrá un impacto extremadamente positivo en los niños y las audiencias de todo el mundo", dijo Margot Robbie en un comunicado.

Margot Robbie, quien ha sido nominada al Oscar por “I, Tonya” (2017), comenzará a filmar "Birds of Prey" el próximo mes, donde volverá a encarnar a Harley Quinn tras terminar el rodaje en la nueva cinta de Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood”.

Como se recuerda, Amy Schumer había sido elegida previamente para interpretar a Barbie, con una fecha de lanzamiento para el 29 de junio de 2018, pero un año después se retiró del proyecto debido a problemas con su agenda.

Fuente: AFP