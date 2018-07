Mario Casas es uno de los actores consentidos de Netflix. Y es que los títulos que involucran al actor gozan de gran acogida no solo en España, sino también en América Latina y Estados Unidos. Es por ello que, pese a que sus películas, no han tenido estrenos oficiales fuera de Europa, él es muy conocido en buena parte del mundo hispano.



"Esas plataformas Netflix, HBO, Amazon están haciendo cosas fantásticas por los actores", dijo Mario Casas hace unos años cuando fue recibido como una estrella en Miami para la presentación de "Bajo la piel del lobo". "Son ventanas que te dan a conocer afuera de mi territorio, que es Europa. Qué han enseñado mi trabajo a los Latinoamericanos y aquí en Estados Unidos", añadió.

En esta nota hacemos te contamos qué películas gratis puedes ver de Mario Casas online en España. Y recuerda que, si te envicias con sus personajes, también puedes ver en la plataforma de Netflix sus series "El internado" y "El barco".

1. " CONTRATIEMPO " (2016)

​Thriller policial que nos presenta a un hombre joven de negocios que se despierta junto al cuerpo sin vida de su amante y contrata a una prestigiosa abogada para investigar qué sucedió. Actúan también Ana Wagener y José Coronado.

2. " PALMERAS EN LA NIEVE " (2015)

Adaptación al cine de la novela homónima de Luz Gabás, publicada en 2012 y convertida en best-seller nacional en España. La historia, un romance de antología, nos presenta a Clarence (Adriana Ugarte), una joven que viaja a la isla de Fernando Poo buscando desenterrar el secreto de una historia de amor prohibido de su tío Kilian.

3. " BAJO LA PIEL DEL LOBO " (2017)

Martín es el último habitante de Auzal, un remoto y pequeño pueblo en las montañas, donde vive en paz con la naturaleza. Desciende hacia los valles dos veces al año, al comienzo de la primavera y al final del verano, donde comercia y consigue provisiones para el resto del año. Pero un día tiene un tórrido y fugaz encuentro con Joxepi, 'la molinera', y tras esto comienza a plantearse seriamente su actitud de lobo solitario. Así empezará a experimentar nuevos sentimientos, unos sentimientos que cuando afloran ya no pueden reprimirse. Un intenso drama que pone a prueba las capacidades interpretativas de Mario Casas.

4. " EL BAR " (2017)

Nueve de la mañana: un grupo de personas absolutamente heterogéneo desayuna en un café en el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa: Al salir por la puerta, recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle. Están atrapados. Forman parte del reparto de este thriller: Blanca Suárez, Secun de la Rosa, Jaime Ordóñez, entre otros.



5. " TORO " (2016)

Thriller de acción que transcurre durante 48 frenéticas horas. Dos hermanos se reencuentran después de cinco años. Uno ha estado en la cárcel. El otro ha robado a un peligroso perista y ahora huye junto a Diana, su hija pequeña. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía violenta, mítica, agreste y salvaje. Un viaje en el que aparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar la vida.



6. " MI GRAN NOCHE " (2015)

En esta comedia, José es un desempleado enviado por la ETT de figurante a la grabación de un programa especial de Nochevieja. Cientos de personas como él llevan semana y media encerrados día y noche, sudando desesperados mientras fingen reír, festejando estúpidamente la falsa venida del año nuevo, una y otra vez. Conoceremos a una serie de personajes irreverentes y el peligro que le aguarda a uno de ellos.



¿ Cómo ver ONLINE GRATIS los contenidos de Netflix ?

Aunque no lo creas, realmente puede accederse a los contenidos originales de la compañía de forma gratuita, sin ninguna trampa por medio, con mecanismos ofrecidos o permitidos por la misma compañía para que te suscribas con el tiempo.

1. EL MES GRATIS

Desde su masificación, Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

El método más popular para ver Netflix GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.