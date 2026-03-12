La película se filmó en un espacio cerrado, con la iluminación justa para no estar en la penumbra, con un solo actor con cuerpo completo en la pantalla, protagonista que también es productor ejecutivo, coguionista, coeditor y director. Además es el responsable principal del márketing. Se llama Mark Fischbach (36), pero los 38,5 millones de personas que lo siguen en YouTube lo conocen como Markiplier, creador de contenido sobre videojuegos. “Iron Lung: océano de sangre” es su primera película y ha resultado un éxito.

“Dirigirme a mí mismo es básicamente lo que he estado haciendo desde el principio [en YouTube]. Así que es un proceso donde necesito ser rápido en mi cabeza para pensar en lo que estoy haciendo y lo que quiero. Tengo que observar cómo es esto sin verlo. Tengo que tener una imaginación contextual de cómo estas cosas van a conectarse unas con otras. Así que es difícil”, contó el cineasta en entrevista con El Comercio.

Del juego al cine

“Iron Lung” fue originalmente un videojuego creado por David Szymanski; cuando Fischbach se grabó jugándolo para sus seguidores algo dentro de él empezó a moverse. “Me hizo sentir muy curioso. Curioso sobre lo que estaba pasando fuera del submarino, curioso sobre lo que yo estaba buscando, curioso sobre el universo [de esta ficción]. Estaba muy intrigado por lo absurdo del mundo: un océano de sangre, todo ha desaparecido, las estrellas ya no están. Hay demasiadas cosas en el juego que descubres al jugarlo”, dijo. La película, en cartelera desde este jueves, también da la impresión de ser solo la punta del iceberg de algo que no puede dimensionarse.

“Iron Lung” sigue a Simon (Fischbach), recluso que, para ganar su libertad, acepta ser el único tripulante de un minisubmarino a través de un océano de sangre ubicado en una luna. La idea es investigar qué oculta este lugar y cómo se relaciona con el “rapto silencioso”, fenómeno por el cual estrellas y planetas han desaparecido sin dejar rastro. Simon no tarda en descubrir que la misión acarrea peligros de los que no le informaron. La película ha recaudado 49,9 millones de dólares en todo el mundo, un 1.100% de crecimiento a comparación de la inversión original de 4 millones, una nada en términos de Hollywood.

Al escuchar historias de películas de escaso presupuesto con amplias ganancias, imposible no pensar en la escuela de Robert Rodríguez, quien entró a Hollywood luego de hacer “El mariachi” con solo 207.000 dólares; se lo comentamos a Markiplier y el nos cuenta que, coincidentemente, filmaron la cinta en los estudios Troublemaker de Rodríguez, una de las pocas locaciones que le permitían taladrar el suelo del set de concreto para instalar un equipo especial de cámara.

Una película de retos

Ante los recursos limitados para esta cinta, el director aprovechó todo lo que tuvo a la mano; por ejemplo, ser consciente de su propia performance y cómo se relaciona con la audiencia. “[Simon] no puede ser incompetente. Si es incompetente, la gente dirá ‘¡buuu, espero que te mueras!’. Tiene que serlo o la gente no se conectará con él. Si pueden sentir que él está haciendo algo que ellos harían en realidad, entonces no se desenganchará inmediatamente”, dijo y añadió que el escenario del submarino en la cinta hace las veces de un “escape room”, estos juegos donde la gente entra a una habitación con tiempo limitado para resolver un misterio y salir. “Él aprende sobre la marcha, de modo que la audiencia descubre las cosas al mismo tiempo que él”, añadió.

Un espacio cerrado con solo un actor. ¿Se puede crear suspenso con tanta limitación? El cineasta contó que el desafío fue dejar mucho a la imaginación del espectador, para lo cual el diseño de sonido fue clave. Aun así, sabe que el público de las salas tendrá interpretaciones distintas de lo que ocurre afuera del submarino. Al final, la idea fue tratar de ofrecer una experiencia unificada que dejara espacio para la duda.

Parte de la campaña para esta película se sostuvo en su audiencia digital. Los seguidores de Markiplier llamaron a los cines de EE.UU. para pedir que la proyecten. Considerando los resultados, funcionó. ¿Pero no es un poco peligroso tener poder sobre tantas personas? “Hay que ser muy cuidadoso cuando se tiene este nivel de suscriptores. Me alegro de no haber hecho un video que diga ‘vayan y contacten cines’. Dije [en un comentario de texto] “pueden contactar cines”. Eso motivó todo el compromiso. Tienes que ser muy cuidadoso cuando tienes una audiencia como esta. Es un problema que no muchas personas encontrarán en su vida, es un buen problema para tener, pero también es muy peligroso porque se han visto casos en internet donde masas van en contra de personas por las razones equivocadas y destruyen vidas haciéndolo”.

Markiplier en una de las escenas de "Iron Lung". El youtuber dirige, coescribe y protagoniza. / BF Distribution

¿Hollywood está equivocado?

No hay fórmula para multiplicar la inversión de una película, pero si algo tienen en común las historias que lo consiguen con escaso presupuesto es que su guion promete algo que no está en otro lado.

El Comercio: Hay una discusión sobre las películas de Hollywood que se están volviendo más caras. ¿Los estudios están olvidando que las películas son, primero que nada, historias?

Markiplier: Sí, absolutamente. Ellos lo llevan como un negocio y eso no debería sorprender porque son un negocio. Existen para hacer dinero así que es algo que es una vergüenza, pero también nadie debería sorprenderse, y ese es el por qué me gusta YouTube y la gente que es creadora individual allí que no intenta convertirse en este gran imperio. He intentado no convertirme en este gran imperio y he intentado siempre liderar las cosas que hago porque son los individuos los que cuentan historias. Es gente individual que es capaz de contar historias que son personales para ellos y que les importan. Mientras las compañías pueden tener buenas películas con historias personales, es bastante raro estos días porque quieren grandes éxitos por sobre eso. Quieren cosas seguras, como el dinero fácil por sobre eso [las buenas historias]. Quieren gastar 200 millones de dólares si les puede garantizar mil millones. Lo que eso deja atrás es todas estas historias personales de individuos que son muy talentosos en lo que hacen y que no necesitan un presupuesto de 200 millones, pero tienen la habilidad de contar una historia muy bien. Así que pienso que los estudios han perdido visión de este reino de historias de bajo presupuesto.