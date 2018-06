Martin Casapía anuncia tercera película con elenco internacional

Martín Casapía, director peruano que se dio a conocer con la comedia "A tu lado", anunció la realización de su tercera película, la cual será rodada íntegramente en inglés y con un elenco internacional.

En nota de prensa, se informó que el largometraje de horror contará con actores norteamericanos que han sido parte de las producciones "13 Reasons Why" y "Orange is the New Black" (de Netflix). Los nombres no se revelaron.

Con su primera obra, "Maligno", Casapía participó de festivales como La Berlinale, American Film Market y European Film Market. Su segundo filme fue la comedia "A tu lado", con Alessandra Fuller y Andrés Vilchez.