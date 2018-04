Martin Scorsese ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018

Martin Scorsese, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood, fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018.

El director de "Raging Bull", "Casino", "Taxi Driver" y "Goodfellas", ganador de un Oscar y tres Globos de Oro, se suma así a la nómina de cineastas reconocidos con este galardón, el último de ellos su amigo Francis Ford Coppola, que lo obtuvo en 2015, el austríaco Michael Haneke, en 2013 y Woody Allen, en 2002.

Martin Scorsese (Nueva York, 1942) se encontraba entre las 35 candidaturas de 21 países que optaban a este galardón, el primero que se falla en su XXXVIII edición.

El cantautor Joan Manuel Serrat, el actor Antonio Banderas y los cantantes brasileños Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia y Gilberto Gil, en una misma candidatura, también se encontraban entre los que optaban a este premio, cuyo jurado, presidido por el empresario José Lladó, dio conocer su fallo el mediodía en el Hotel de la Reconquista de Oviedo (norte de España).

En él destacan que es "uno de los directores de cine más destacados del movimiento de renovación cinematográfica", que sus películas "forman parte de la historia del cine" y que estando aún en plena actividad, se ha convertido ya en "una figura indiscutible del cine contemporáneo".

Reconocido en todo el mundo como "uno de los grandes" del cine, ha dirigido más de una veintena de largometrajes y producido documentales, especialmente de músicos y bandas míticas, como los Rolling Stone, y de vídeoclips históricos, como el de "Bad" que en 1987 hizo para Michael Jackson.

Hijo de inmigrantes italianos, este neoyorquino debutó en el cine en 1968 con "Who's That Knocking at My Door", largometraje al que siguieron otros que ya forman parte de la historia del cine, como "Taxi Driver", con la que obtuvo la Palma de Oro de Cannes en 1976, un año antes de que filmase el reconocido musical "New York, New York" con Liza Minelli y Robert de Niro.

SOBRE EL PREMIO Y SUS GANADORES

La candidatura de Scorsese al Princesa de las Artes fue propuesta por el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuegos.

En la pasada edición fue galardonado en esta categoría el polifacético creador sudafricano William Kentridge (Johannesburgo, 1955), conocido por sus dibujos, pinturas, grabados, collages, esculturas y fotografías, pero también por su sus incursiones en el teatro, la ópera y la música.

Este ha sido el primero en fallarse de los ocho galardones que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias y que anualmente se entregan en el mes de octubre en una ceremonia presidida por el rey Felipe y su esposa, la reina Letizia.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes se concede a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas".

Cada premio Princesa de Asturias está dotado con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, la cantidad en metálico de 50.000 euros (61.000 dólares), un diploma y una insignia.