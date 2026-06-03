Resumen

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El cineasta estadounidense Martin Scorsese en una rueda de prensa sobre su nueva película "Los asesinos de la luna", en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)
El cineasta estadounidense Martin Scorsese en una rueda de prensa sobre su nueva película "Los asesinos de la luna", en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Por Redacción EC

Martin Scorsese se convirtió en asesor de la empresa de inteligencia artificial Black Forest Labs y reveló que ya utiliza esta tecnología en sus procesos creativos, especialmente para la elaboración de storyboards o guiones gráficos durante la etapa de preproducción de sus proyectos cinematográficos.

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