Martin Scorsese se convirtió en asesor de la empresa de inteligencia artificial Black Forest Labs y reveló que ya utiliza esta tecnología en sus procesos creativos, especialmente para la elaboración de storyboards o guiones gráficos durante la etapa de preproducción de sus proyectos cinematográficos.

El reconocido director estadounidense aseguró que la inteligencia artificial le ha permitido plasmar de manera más rápida y precisa las imágenes que imagina para sus películas, facilitando la comunicación con actores y miembros de su equipo técnico.

“Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir” , señaló el realizador de “The Wolf of Wall Street” en un comunicado difundido por la compañía este martes.

Scorsese explicó que utilizó FLUX, la línea de modelos de inteligencia artificial de código abierto desarrollada por Black Forest Labs para generar imágenes a partir de texto, y destacó las ventajas que ofrece durante el proceso creativo.

“La capacidad de visualizar y compartir el storyboard de inmediato es una liberación creativa” , afirmó el cineasta, quien además sostuvo que esta herramienta les permitió avanzar con mayor rapidez durante la preproducción “sin sacrificar la calidad ni la técnica”.

Martin Scorsese se convierte en asesor de firma de IA y respalda su uso en el cine. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

El anuncio estuvo acompañado por un video en el que se observa al director describiendo detalladamente una escena que imagina, mientras otra persona transcribe sus palabras para que el sistema de inteligencia artificial genere una representación visual en tiempo real.

En la grabación, Scorsese sostiene que este tipo de tecnología puede contribuir significativamente a optimizar los tiempos de trabajo en una producción audiovisual.

“Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo” , comentó.

Con esta decisión, Scorsese se suma a un grupo cada vez más amplio de figuras de Hollywood que han manifestado públicamente su respaldo al uso de la inteligencia artificial dentro de la industria cinematográfica. Entre ellos figura el director James Cameron, quien el año pasado se incorporó a la junta directiva de la empresa Stability AI.

No obstante, el avance de estas herramientas continúa generando debate en el sector. Mientras algunos cineastas consideran que la IA puede convertirse en un aliado para agilizar procesos creativos y técnicos, otros mantienen una postura crítica. Uno de los opositores más conocidos es Guillermo del Toro, quien en diversas oportunidades ha expresado su rechazo al uso de inteligencia artificial para la creación cinematográfica.

La incorporación de Scorsese a Black Forest Labs evidencia cómo la discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en el cine sigue ganando protagonismo en Hollywood, una industria que busca equilibrar innovación tecnológica y creatividad artística.