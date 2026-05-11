Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Martin Short se sincera y habla por primera vez de la muerte de su hija Katherine. (Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)
Martin Short se sincera y habla por primera vez de la muerte de su hija Katherine. (Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)
Por Redacción EC

El actor Martin Short habló, por primera vez, sobre la muerte de su hija Katherine Short, quien falleció el pasado mes de febrero. Durante una entrevista para el programa CBS News Sunday Morning, el artista confesó el profundo dolor que vive su familia tras esta pérdida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.