El actor Martin Short habló, por primera vez, sobre la muerte de su hija Katherine Short, quien falleció el pasado mes de febrero. Durante una entrevista para el programa CBS News Sunday Morning, el artista confesó el profundo dolor que vive su familia tras esta pérdida.

“Fue una pesadilla para la familia”, expresó el comediante de 76 años al recordar a su hija. Martin Short también reflexionó sobre la importancia de hablar abiertamente sobre temas como la salud mental y el cáncer, esto último en referencia al padecimiento que sufrió su esposa Nancy Dolman.

“Mi hija luchó durante mucho tiempo con graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otros cuadros; hizo lo que pudo hasta que ya no pudo más”, declaró el actor en la entrevista al citado medio.

A Katherine le sobreviven su padre y sus dos hermanos menores, Oliver y Henry | Foto: X (Captura)

Como se sabe, la oficina forense de Los Ángeles confirmó que Katherine se suicidó. Tras conocerse la noticia, la familia pidió respeto por su privacidad y aseguró que la joven será recordada “por la luz y alegría que trajo al mundo”.

Katherine Short desarrolló una carrera vinculada al cuidado de la salud mental. Estudió Psicología y Trabajo Social, y trabajó como terapeuta clínica y colaboradora en programas de apoyo comunitario en Los Ángeles.

Su partida reavivó el recuerdo de Nancy Dolman, esposa de Martin Short, quien falleció en 2010 debido a un cáncer de ovario. El actor señaló que ambas experiencias le enseñaron que ciertas enfermedades pueden ser “terminales”, independientemente de si son físicas o mentales.

El actor estadounidense Martin Short y sus hijos asisten al estreno de Netflix de "Marty, Life is Short". (Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)

Las declaraciones del reconocido comediante coinciden con el estreno del documental “Marty, Life Is Short”, producción de Netflix que repasará su trayectoria artística y algunos de los episodios más difíciles de su vida personal.