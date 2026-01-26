“Marty Supreme”: la ambición de Timothy Chalamet con una campaña de marketing “agresiva” para ganar el Oscar 2026

Timothée Chalamet busca tener un Oscar en sus manos a sus 30 años recién cumplidos. Desde sus inicios en televisión y su vuelco total al cine, la experiencia jugó a su favor con “Marty Supreme”, dirigida por Josh Safdie. El actor se sumó como coproductor y centro de una campaña promocional para captar la atención de La Academia y ganar su primer Oscar en marzo de 2026.

“La verdad es que estoy en busca de la grandeza. Me inspiran los grandes”, decretó el actor el año pasado durante su discurso en la gala de los SAG Awards, cuando recibió el premio por interpretar a Bob Dylan en el biopic “Un completo desconocido”. La trayectoria de Timothée se ha enfocado en eso desde sus inicios con al menos 20 películas reconocibles de su haber. Sin embargo, su rostro quedó grabado en la memoria por las singulares “Call Me By Your Name”, con la que gana su primera nominación al Oscar con 22 años, así como su papel en la saga de “Dune” y otros 10 filmes que sirven para una lista, entre los que están “The French Dispatch”, “Mujercitas” y “Wonka”.

En la película, Chalamet interpreta a Marty Mauser, un aspirante a campeón de tenis de mesa en la Nueva York de los años 50, inspirado en Marty Reisman. “Debemos ser intencionales, implacables, agresivos”, dijo el actor al equipo de marketing de A24, inversora de los 70 millones de dólares promedio de la película. Así se vio en una sesión de Zoom difundida en su cuenta de Instagram.

La estrategia de “Barbie”

Tenía la intención de hacer una estrategia de marketing tan poderosa como la de “Barbie”. Solo así tendría los ojos de la crítica positiva sobre él. “¿Qué las identificó?”, retaba el actor a responder al equipo de marketing. “El color rosado”, dijo para proponer una campaña de colores naranjas, inspirados en las pelotas de ping pong que Marty usa en los partidos de la película.

No como la típica gira de alfombras rojas, sino que Chalamet y los ejecutivos desarrollaron acciones inesperadas en la promoción: desde un dirigible naranja decorado con el título de la película surcando el cielo estadounidense hasta apariciones en pantallas gigantes como la del Sphere en Las Vegas. La primera se inspiró en los colores de las pelotas, mientras que la segunda, tiene a un dron enfocando al actor en la cima de la arena inmersiva. Mantener la película en la conversación pública era la idea principal del asunto.

Críticos de entretenimiento observaron cómo la presencia “viral” del proyecto se mezclaba con incluso la sátira. Parte de esa visibilidad vino de la canción “4 Raws Remix”, interpretado por Chalamet en colaboración con el misterioso rapero EsDeeKid, que las redes sociales especulan como el alter ego del actor. Aquí se atreve con improvisaciones que hablan de “intentar amontonar cien millones” y se expresa con jergas de “ramera” o “qué carajos”, como si fuera una extrapolación musical, algo más exagerada, de la personalidad del tenista Marty.

En “Marty Supreme”, Gwyneth Paltrow interpreta a Kay Stone, una millonaria con quien Mauser desarrolla una relación romántica; una situación que a los hijos de la actriz les provoca arcadas, según contó a The Hollywood Reporter. Chalamet, por su parte, se sumergió en el mundo del tenis de mesa mucho antes de los rodajes de “Wonka” y “Dune: Parte Dos”, porque esta idea de hacer una película con Safdie viene desde que se conocieron en 2017.

Hitos de “Marty Supreme”

Timothy Chalamet en "Marty Supreme".

Las cifras de taquilla de “Marty Supreme” respaldan, en buena medida, el riesgo calculado de la campaña. Se convirtió en el mayor éxito de A24 en Estados Unidos, superando a títulos como “Everything Everywhere All at Once”, con más de 80 millones de dólares recaudados a la mitad de enero, según Box Office Mojo. Además de su desempeño en taquilla, la película fue nombrada entre las mejores del año por diversas instituciones como la National Board of Review y el American Film Institute, y obtuvo nominaciones en premios clave, incluyendo los Golden Globes y Critics Choice, donde Chalamet ganó el premio a Mejor Actor.

También superó a otros grandes títulos de A24. En sus primeras semanas, incluso superó a “Una batalla tras otra”, película de Paul Thomas Anderson e interpretada por Leonardo DiCaprio, que está entre las favoritas rumbo a los Oscar 2026.

A nivel global, “Marty Supreme” la cinta llegó a los 94 millones de dólares de taquilla, exceptuando algunos países donde todavía no ha estrenado. En Perú, llegará a los cines el 22 de enero de 2026, extendiendo así su presencia internacional tras el lanzamiento inicial en Navidad en Estados Unidos. Parece que la buena racha de Chalamet lo podría coronar con la estatuilla.