Después de "Captain Marvel" y "Avengers 4: Endgame" llegan estas otras películas de Marvel

"Avengers: Endgame" es una de las películas más esperadas de Marvel Studios este año. Su estreno en abril no solo terminará de responder las preguntas que dejo "Avengers: Infinity War", sino que también terminará la era que comenzó la compañía hace más de 10 años con "Iron Man" en el 2008.

Sin embargo, esto no significa que será el fin del MCU. "Endgame" también será el preámbulo para la siguiente fase, que tendrá nuevas historias de algunos conocidos héroes, como lo son Spider-Man, Black Widow y Black Panther. Además, será el momento para introducir nuevos rostros, como el los Eternos (The Eternals).

No existen muchos detalles sobre las futuras películas, pero desde hace algunos años Marvel Studios ha ido revelando sus planes con nombres o fechas de estreno posibles. Kevin Feige, presidente de la compañía, ha declarado que todo será más claro luego de los estrenos de "Endgame" y "Far From Home":

"Como hemos estado haciendo por años, no anunciaremos nada de lo que pasará luego de 'Avengers: Endgame' y 'Spider-Man: Far From Home' hasta que se estrenen ambas películas", comentó Feige en una conferencia de prensa de "Captain Marvel".



"Como saben los fans, existe un tremendo potencial, una gran cantidad de personajes adicionales, grandes historias y grupos de personajes con los que seguiremos jugando. Y de nuevo, eso es un testimonio de Marvel y de la cantidad de historias y personajes increíbles que han estado sucediendo en los cómics de Marvel", agregó.

Como se sabe, el catálogo de Marvel crecerá en los próximos años por los X-Men, cuyos derechos volverían a su casa matriz. Eso sí, Marvel Studios ha evaluado la posibilidad de tener más de dos o tres películas al año, pero eso lo decidirán cuando "las ideas se concreten y los equipos estén listos".

¿Cuál es el futuro del MCU? Aquí 6 películas que vendrán luego de "Avengers: Endgame".

1. SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Tom Holland volverá a tener una película en solitario representando a Spider-Man, aunque aún no está claro si será luego de los eventos de "Avengers: Endgame", antes de "Infinity War" o si se trata de una línea temporal completamente diferente. Lo cierto es que presentará nuevos personajes, situaciones y comenzará la nueva fase del MCU.

2. BLACK WIDOW

Natasha ha estado desde el inicio de la creación del MCU, pero sin ahondarse mucho en su pasado ni la historia de este personaje. Por eso, Marvel Studios ha decidido darle su propia película de orígenes que aún no tiene fecha de estreno. La producción comenzará en junio del 2019 y se espera que se estrene para mayo del 2020.

3. BLACK PANTHER 2

Luego de su gran éxito en la taquilla internacional, Marvel Studios ordenó una secuela que profundizará en la historia de Wakanda y el rey T’Challa. La misma se ubicará luego de los eventos de "Avengers: Endgame", pero aún hay muchas dudas sobre esta película por los hechos ocurridos en "Avengers: Infinity War". Se espera su estreno para el 12 de febrero del 2021.

4. DOCTOR STRANGE 2

Considerado uno de los personajes más poderosos de Marvel, Doctor Strange merecía una segunda película para desarrollar su historia luego de convertirse en el Hechicero Supremo de la Tierra. Algunos rumores indican que la filmación comenzará en el 2020.

5. THE ETERNALS

"The Eternals" es posiblemente una de las películas más esperadas por los fans de Marvel. Esta raza ancestral fue creada a partir de los Celestiales. Su aparición podría abrir una gran gama de posibilidades para el MCU. Su potencial fecha de estreno será durante el 2020, aunque nada es seguro.

6. SHANG-CHI

Así como le funcionó tan bien a Marvel Studios romper con la estética con Black Panther, al convertirse en la primera película de la compañía con un superhéroe afrodescendiente, se planea hacer lo mismo con Shang-Chi para presentar a un superhéroe asiático. Aún no se sabe mucho sobre la película, pero sería una buena conexión con Iron Fist y el mundo de las artes marciales.