Wakanda es el país más rico, tecnológicamente avanzado y poderoso de África. No obstante, ir allí es imposible. ¿Qué significa ser rey de un lugar así? Esa es la pregunta que plantea el nuevo comercial para TV de "Black Panther" ("Pantera Negra").

"Black Panther ha protegido al mundo por generaciones", dice T'Challa (Chadwick Boseman) mientras contempla su nuevo traje y pondera la responsabilidad que tiene tras la muerte del rey T'Chaka, su padre.

El video muestra además las intenciones de Erik Killmonger (Michael B. Jordan), un renegado que busca tomar el control del país, para lo cual ha robado un traje de alta tecnología. "¿Esto es todo, rey?", grita desafiante mientras el destino de Wakanda pende de un hilo.

Dirigida por Ryan Coogler ("Creed", "Fruitvale Station"), "Black Panther" es la primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel a estrenarse en 2018, año en que también llega la esperada "Avengers: Infinity War".

Además de Boseman y Jordan, la cinta cuenta con las actuaciones de Danai Gurira ("The Walking Dead"), Daniel Kaluuya ("Get Out"), Lupita Nyong'o ("12 Years a Slave"), Forest Whittaker ("Rogue One"), Sterling K. Brown ("This is Us"), etc.

DATO

"Black Panther" llega a cines de Perú el jueves 15 de febrero del 2018, viernes 16 a Estados Unidos y México