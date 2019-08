Ha sido una década de evolución para Marvel Studios desde el inicio de su Universo Cinematográfico con "Iron Man" en 2008 y la productora subsidiaria de Disney no solo ha visto un aumento en presupuestos y taquillas, sino también en representación de heroínas mujeres.

►"Eternals": quién es quién en la cinta de Marvel que espera sobrepasar a "Avengers"

► Tom Holland rompió su silencio tras el quiebre de Marvel y Sony por "Spider-Man"

Lejos de los días donde Black Widow (Scarlett Johansson) era la única vengadora en un grupo de puros héroes varones, Marvel Studios publicó su primera película protagonizada por una mujer a inicios del 2019 con "Captain Marvel" de Brie Larson.

Mientras tanto Black Widow ha sido reivindicada con su propia película en solitario, tras años de ser la única de los Avengers originales en carecer de una, con un filme que explorará su pasado a estrenarse en 2020. De manera similar el filme "The Eternals" estará protagonizado por un casi igual número de actrices y actores, situación lograda incluso cambiándole de sexo a algunos de los protagonistas que eran inicialmente hombres. "Thor: Love and Thunder" verá a Natalie Portman en el rol del titular 'dios del trueno', mientras que la heroína Valkyrie, nueva monarca de Asgard, está en "búsqueda de una reina" en el filme a estrenarse en 2021.

Si bien podemos argumentar que estos nuevos impulsos a una igualdad de géneros tienen su origen en sentimientos puramente altruistas, la realidad es que en los últimos años se ha vuelto más rentable el tener a una protagonista mujer y apuntar a la diversidad.

Al menos esto según un estudio publicado a fines del 2018 por la Creative Artists Agency y Shift7 en la que se analizó las 350 películas más rentables (105 de ellas lideradas por mujeres) en el periodo 2014-2017 y se concluyó que las cintas con protagonistas mujeres solían tener un mejor desempeño en la cartelera.

En ese intervalo de tiempo el filme más destacado fue "Wonder Woman" (2017), película que logró más de US$821 millones en taquilla. Un año después Marvel estrena "Ant-Man and the Wasp", su primera película con un título que hace referencia directa a una superheroína, logrando US$622 millones en las taquillas, alrededor de US$100 millones más que su predecesor "Ant-Man" (2015).



Dos años después "Captain Marvel" (2019) le ganó a Marvel Studios US$1.128 millones en las salas de cine, mostrando que como estrategia de negocios el poder femenino no era de subestimarse.

En esta nota juntamos todas las protagonistas o heroínas de películas de Marvel, incluyendo aquellas que todavía no se han estrenado como "The Eternals".