"Shang-Chi": Simu Liu lloró de la emoción tras saber su rol en el filme de Marvel

El actor Simu Liu reveló que "lloró histéricamente" tras enterarse de que había sido elegido para protagonizar el filme de Marvel "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", a estrenarse en febrero del 2021.

En una entrevista con ET Canada, el intérprete candiense reveló que esperó dos días para que le confirmaran que había sido elegido para el papel mediante una llamada personal de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

"Era alrededor de las 6:19 p.m. un martes y yo estaba en mi ropa interior comiendo bocaditos de camarón cuando me llama un número desconocido de Burbank, California", dijo Liu en la entrevista. "Ahora, yo sé que Disney Studios está en Burbank, así que mi corazón estaba que se quería salir de mi pecho... entonces digo 'Hola' y es la voz divina de Kevin Feige."

"Nunca lo olvidaré, su voz era tan calmada, tan potente. Y él me dice 'Simu, hola. Nos gustaría que seas Shang-Chi, necesitamos que te presentes en el Comic Con (de San Diego) en cuatro días", recordó.

"No puedo describir cómo me sentí. Creo que lloré histéricamente, no sé si mientras estaba hablando por teléfono o después, probablemente un poco de ambos". En el filme Shang-Chi se enfrentará al verdadero Mandarin, interpretado por el actor Tony Leung Chiu-wai.

Liu era previamente conocido por su participación en series como "Kim's Convenience" y "Orphan Black".