Marvel Studios actualizó su programa de lanzamiento de películas con cinco nuevas fechas para cintas entre el 2022 y el 2023, aunque sin anunciar ninguna nueva información de las mismas.

El estudio detrás de “Avengers” ya tiene un calendario lleno en el 2020, en el que lanzará “Black Widow” (1 de mayo) y “The Eternals” (6 de noviembre), mientras que en 2021 estrenará “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” (12 de febrero), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 de mayo), “Spider-Man 3” (16 de julio) y “Thor: Love and Thunder” (5 de noviembre).

Para el 2022 solo se sabía que el 6 de mayo sería el lanzamiento de la secuela de "Black Panther". Ahora se conoce que tres nuevas películas lanzada en ese año el 18 de febrero, 29 de juliio y el 7 de octubre.

En 2023 también serán lanzadas otras cuatro películas el 17 de febrero, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 3 de noviembre.

Si bien no se sabe exactamente qué películas saldrán en esas fechas, fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel han especulado que se podría tratar del anunciado reboot de “Blade” (con Mahershala Ali), “Deadpool 3”, “Captain Marvel 2” o “Guardians of the Galaxy 3”. Tampoco se descarta que, con el regreso de los “X-Men” y “The Fantastic Four” a los brazos de Marvel Studios este año, la compañía piense que ya es hora de traer a estos personajes a la pantalla grande.