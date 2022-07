Han sido tres largos años desde que Marvel Entertainment tuvo presencia en el Comic-Con de San Diego, pero ahora el gigante del entretenimiento está volviendo a presentarse en este evento para mostrar todas sus novedades en las industrias de las tiras cómicas, televisión y cine.

Las expectativas están altas, ya que en 2019 la Sala H del Centro de Convenciones de San Diego se convirtió en el escenario desde donde Kevin Feige anunció cuáles serían los primeros pasos de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), revelando películas como “Black Widow”, “Shang-Chi”, “Eternals” y series como “WandaVision”, “Loki” y “Hawkeye”, entre otros.

Ahora que todas esas producciones ya han sido estrenadas, se espera que la presentación de este año, programada para el 23 de julio a las 5 p.m. hora del Pacífico o 7 p.m. hora local, nos dé la respuesta a la pregunta del momento: ¿Qué es lo que sigue?

La respuesta desafortunadamente solo la saben los ejecutivos de Marvel, quienes han ocultado bajo un velo de secretismo cualquier revelación de sus intenciones. De los eventos anunciados, la mayoría tienen que ver con el brazo de las tiras cómicas de la compañía y uno tiene que ver con la próxima a estrenarse serie de animación “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur”. Mientras tanto, el evento de Marvel Studios solo tiene una vaga descripción donde se confirma la presencia de Kevin Feige en el escenario junto a “invitados especiales”.

Aquí todo lo que Marvel Studios ha confirmado para la Comic-Con de San Diego.

Obviamente estas circunstancias han sido tierra fértil para las especulaciones, que reunimos en esta nota entre lo plausibles y fantasiosos. Hay que tomar en cuenta que Marvel Studios también debe estar guardando revelaciones para el D23, evento de Disney a celebrarse el 9 de septiembre, por lo que el hecho de que algunas de estas especulaciones no aparezcan en el Comic-Con de San Diego no significa que necesariamente sean falsas.

Lo probable

Empecemos por lo fácil. Kevin Feige ha prometido sorpresas para la presentación de este año, pero el más obvio entremés para su presentación es nueva información y tráilers sobre las películas que Marvel Studios ya ha anunciado, con “Black Panther: Wakanda Forever” - a estrenarse el próximo noviembre - como el sospechoso más evidente. A esto le siguen las películas del 2023 “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (17 de febrero), “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ (5 de mayo) y “The Marvels” (28 de julio).

Póster promocional de "Black Panther: Wakanda Forever”, mostrando a Letitia Wright, Lupita Nyong'o y Danai Gurira (Foto: Marvel Studios)

Adicionalmente podemos esperar también más información de series para Disney+ próximas a estrenarse como “I Am Groot” (10 de agosto) “She-Hulk” (17 de agosto), así como la segunda temporada de “What If...”, programada para este año. “Secret Invasion”, la misteriosa serie de televisión programada para el 2022 y protagonizada por Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders y Olivia Colman, también podría tener una revelación en este evento, en especial una fecha de salida más específica.

En cuestiones de fin de año, el especial de navidad “The Guardians of the Galaxy Holiday Special” probablemente también esté en el menú, con su director James Gunn insinuando que podría aparecer durante la presentación de este año.

Lo plausible

Con lo más obvio ya dejado de lado, seguimos con lo plausible. Tomando en cuenta de que, como lo mencionamos antes, Marvel Studios utilizó su panel de la Comic-Con de San Diego 2019 para anunciar las primeras películas de la Fase 4 del MCU, es posible que quiera repetir el espectáculo y mostrar cuáles son las películas todavía no reveladas de esta etapa y la quinta. En particular hay bastante interés sobre la nueva versión de los “Fantastic Four”, franquicia que ha estado hibernando desde el desastroso reboot que 20th Century Studio lanzó en 2015.

Otra película de interés es la cuarta entrega de “Captain America”, ahora protagonizada por Anthony Mackie. Si bien recientemente se reveló que Julius Onah (“The Cloverfield Paradox”) fue elegido como el director del filme, todavía falta saber el resto del elenco y, quizás más importante, si Sebastian Stan y Chris Evans tendrán un papel en la película.

"Falcon y el Soldado del Invierno". Sam Wilson (Anthony Mackie) en su debut como el nuevo Capitán América. Foto: Marvel Studios.

Fuera de eso, también se esperan revelaciones de series de Disney+ sobre las que todavía no se ha hablado mucho, como el ‘spin-off’ de “WandaVision” titulado “Agatha: House of Harkness”, la continuación del legado de Iron Man con “Armor Wars” y “Ironheart”, así como la serie “Echo”, sobre la cual ya se ha confirmado la presencia de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio como Daredevil y Kingpin respectivamente. Tampoco podemos olvidarnos de “Blade”, una serie por la que se generaron bastantes expectativas cuando fue anunciada en 2019 con el ganador del Oscar Mahershala Ali como el personaje titular.

Por el área de animación, podemos soñar con información sobre “Spider-Man: Freshman Year” - la cual cubrirá los primeros meses en los que Peter Parker tuvo sus poderes- y “X-Men ‘97″, continuación del clásico dibujo animado de Fox. Revelaciones sobre quiénes prestarán sus voces, en particular si Tom Holland hará nuevamente el papel de Peter Parker, serían una grata sorpresa para los aficionados de estos personajes.

Lo fantasioso

Para esta categoría recurrimos a rumores que han cobrado fuerza en sitios como Reddit, por lo que tienen que ser vistos con más de un poco de escepticismo.

“Deadpool 3″: Ryan Renolds y Shawn Levy por fin revelarán qué están planeando hacer con el mercenario más letal de Marvel.

“Wonder Man”: Henry Goldings será elegido como el personaje titular en una serie sobre este personaje, anunciada ya el pasado junio.

“Blade”: Antony Starr, Homelander de “The Boys”, será revelado como Drácula en la serie de Disney+.

Nueva serie de “Daredevil” con Charlie Cox como el personaje titular y Eiza Gonzalez como Elektra en reemplazo de Élodie Yung.

“World War Hulk” será adaptado a una miniserie donde se reunirán algunos de nuestros héroes favoritos.

Y esos son todos los rumores que encontramos con algo de verosimilitud. Reiteramos que algunos de estos anuncios podrían darse en el D23 el 9 de septiembre o podrían ser simples fantasías de fanáticos con mucho tiempo en sus manos.