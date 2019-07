"La máscara": recordemos la película que lanzó a la fama a Jim Carrey | FOTOS

"The Mask" ("La máscara") es un clásico de la comedia de los 90s. La película no solo cementó a Jim Carrey como el actor cómico por excelencia tras "Ace Ventura", sino que comenzó la carrera de Cameron Diaz en su primer trabajo como actriz.

Basado en un cómic del mismo nombre y dirigido por Chuck Russell ("A Nightmare on Elm Street 3"), el filme sigue a un tímido cajero de banco de nombre Stanley Ipkiss (Carrey) quien es blanco de las burlas de todos quien lo rodean. Tras encontrar una máscara mágica, Ipkiss se transforma en un extraño ser de piel verde con los poderes de funcionar bajo las mismas físicas que un dibujo animado.

"The Mask" fue un éxito total en las taquillas, recaudando US$351,5 millones frente a un presupuesto de solo US$23 millones.

Debido a que Carrey aceptó estar en el filme antes del éxito de "Ace Ventura", la estrella solo recibió US$450 mil por su actuación. Cuando New Line Cinema intentó que el actor regresara para una secuela le ofrecieron US$10 millones, pero él se negó.

En el 2005 New Line Cinema estrenó "Son of the Mask" ("Hijo de la máscara"), reemplazando a Carrey por Jamie Kennedy en el papel protagónico. El filme fue tal desastre que el estudio perdió dinero y mató completamente la franquicia. O quizás no.

-Una nueva máscara-

En una entrevista reciente Mike Richardson, co-creador del cómic "The Mask", señaló que ya tiene pensado en una nueva estrella para un posible reboot de la franquicia, pero que a diferencia de Carrey sería una mujer.

"Me gustaría ver a una buena comediante física (slapstick) en el rol. Tengo a una en mente, pero no voy a decir el nombre de ella. Tenemos un montón que hacer para convencer a este actor en particular, pero ya veremos... no sabemos lo que depara el futuro. Tenemos algunas ideas", señaló a Richardson a Forbes.

"Una de las grandes cosas de la Máscara es que cualquier persona puede ponersela, así que puedes hacer una historia acerca de cualquiera y puedes poner a cualquier comediante en el rol", agregó.