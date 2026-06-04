Por Ángel Navarro Quevedo

La historia de He-Man comenzó con un fracaso. A comienzos de los años ochenta, la juguetera Mattel evaluó producir figuras inspiradas en Conan el Bárbaro, impulsada por el éxito de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Cuando el proyecto no prosperó, los diseñadores reciclaron varias ideas y conceptos visuales para crear un héroe propio. Así nació He-Man, un personaje que terminaría superando en popularidad a la inspiración que ayudó a darle forma.

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