La historia de He-Man comenzó con un fracaso. A comienzos de los años ochenta, la juguetera Mattel evaluó producir figuras inspiradas en Conan el Bárbaro, impulsada por el éxito de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Cuando el proyecto no prosperó, los diseñadores reciclaron varias ideas y conceptos visuales para crear un héroe propio. Así nació He-Man, un personaje que terminaría superando en popularidad a la inspiración que ayudó a darle forma.

Hoy, más de cuatro décadas después, el hombre más poderoso del universo vuelve a blandir la espada de Grayskull. La nueva película de “Masters of the Universe” llega a los cines con Nicholas Galitzine en el papel del príncipe Adam y Jared Leto como Skeletor, bajo la dirección de Travis Knight. El reparto se completa con Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn e Idris Elba como Man-At-Arms.

Nicholas Galitzine encarna al príncipe Adam y a He-Man en la nueva versión de "Masters of the Universe", dirigida por Travis Knight. (Créditos: Amazon MGM Studios) / Photo Credit: Giles Keyte

El proyecto pasó más de quince años atrapado en distintos estudios y representa la apuesta más ambiciosa que ha tenido la franquicia desde su creación. Respaldada por Amazon MGM Studios y Mattel Studios, la película contó con un presupuesto estimado entre 170 y 200 millones de dólares y fue filmada durante varios meses en Inglaterra bajo la dirección de Knight, responsable de “Bumblebee” y “Kubo and the Two Strings”.

El estreno funciona así como un nuevo intento de llevar con éxito a la pantalla grande una franquicia que ha tenido una relación accidentada con el cine. La producción busca acercar Eternia a una nueva generación sin renunciar a los ingredientes que la convirtieron en un fenómeno global: espadas mágicas, castillos ancestrales, criaturas fantásticas, tecnología futurista y una lucha permanente entre el bien y el mal. En el centro de la historia vuelve a estar Adam, un joven que regresa a un reino dominado por Skeletor y debe asumir el legado de Grayskull para convertirse en el héroe que puede cambiar el destino de Eternia.

Jared Leto interpreta a Skeletor, el histórico enemigo de He-Man, en una producción que combina fantasía épica, ciencia ficción y acción inspirada en la mitología clásica de la franquicia. (Créditos: Amazon MGM Studios) / Courtesy of Amazon Content Servi

El poder del universo

Lo más llamativo de He-Man es que nunca se conformó con ser una historia de fantasía. Eternia era un lugar donde convivían castillos medievales, vehículos futuristas, armas láser, dragones, robots y magos. Su creador visual, Mark Taylor, imaginó un mundo donde la espada y la ciencia ficción compartían el mismo espacio. Por eso Skeletor podía lanzar hechizos mientras viajaba en máquinas imposibles, y por eso Castle Grayskull parecía al mismo tiempo una fortaleza antigua y una puerta hacia tecnologías desconocidas.

La primera colección de “Masters of the Universe” llegó a las tiendas en 1982 con personajes como He-Man, Skeletor, Teela, Man-At-Arms, Beast Man y Mer-Man. Cada figura incluía un minicímic que ampliaba la historia de Eternia y permitía a los niños construir sus propias aventuras. El gran símbolo de aquella línea fue el Castillo Grayskull, uno de los playsets más exitosos de la década y una pieza que todavía hoy es objeto de colección.

El éxito comercial impulsó la creación de “He-Man and the Masters of the Universe”, la serie animada producida por Filmation entre 1983 y 1985. Sus 130 episodios definieron la mitología que el público recuerda hasta hoy: el príncipe Adam, la transformación mediante la espada de poder, el mago Orko, Battle Cat y la batalla permanente contra Skeletor. La serie fue también pionera en incluir mensajes educativos al final de cada capítulo, una estrategia para responder a quienes la acusaban de ser únicamente un escaparate para vender juguetes.

Emitida entre 1983 y 1985, "He-Man and the Masters of the Universe" produjo 130 episodios y convirtió a Eternia, Skeletor y el Castillo Grayskull en referentes de la animación de los años ochenta. (Foto: Difusión)

La expansión continuó en 1985 con “She-Ra: Princess of Power”. La revelación de que Adora era la hermana gemela de Adam permitió ampliar la historia más allá de Eternia y convirtió a She-Ra en uno de los personajes femeninos más importantes de la animación de los años ochenta. Su serie alcanzó 93 episodios y dio origen a nuevos juguetes, cómics y especiales televisivos, incluido el recordado cruce navideño entre ambos héroes.

Aunque la popularidad disminuyó a finales de la década, la franquicia siguió reinventándose. En 1990 apareció “The New Adventures of He-Man”, que trasladó la acción al espacio; en 2002 llegó un reinicio animado que profundizó en los orígenes de Skeletor y el Castillo Grayskull; y entre 2021 y 2024 Netflix apostó por nuevas versiones con “Masters of the Universe: Revelation” y “Masters of the Universe: Revolution”. Entre una producción y otra, Mattel mantuvo vivo el interés mediante reediciones de figuras clásicas y líneas de colección dirigidas a los fanáticos que crecieron con el personaje.

La primera línea de "Masters of the Universe" llegó a las tiendas en 1982. Sus figuras de acción, vehículos y el icónico Castillo Grayskull dieron origen a una de las franquicias más exitosas de la historia del juguete. (Foto: Difusión)

La derrota y regreso de He-Man

Cuando Hollywood decidió llevar a He-Man al cine, parecía imposible que algo saliera mal. En 1987, la franquicia era una de las más reconocibles del entretenimiento infantil y Cannon Films apostó fuerte por una adaptación de acción real dirigida por Gary Goddard. Dolph Lundgren, que acababa de alcanzar fama internacional como Ivan Drago en “Rocky IV”, fue elegido para interpretar al héroe, mientras que Frank Langella asumió el papel de Skeletor. El reparto incluía además a una entonces desconocida Courteney Cox, años antes de convertirse en estrella de “Friends”.

Sin embargo, el proyecto nació condicionado por los costos. Con un presupuesto estimado en 22 millones de dólares, una cifra considerable para la época, la producción optó por trasladar gran parte de la historia a la Tierra para evitar recrear por completo el mundo de Eternia. Personajes populares como Orko o Battle Cat quedaron fuera de la película y fueron reemplazados por nuevas creaciones diseñadas específicamente para el filme.

Dolph Lundgren interpretó a He-Man y Frank Langella a Skeletor en "Masters of the Universe" (1987), la primera adaptación en acción real del personaje, convertida con el tiempo en una obra de culto para los seguidores de la saga. (Foto: Difusión)

El resultado dividió a los seguidores. Aunque la interpretación de Langella como Skeletor recibió elogios y con los años la película ganó cierto estatus de culto, la taquilla fue implacable. “Masters of the Universe” recaudó poco más de 17 millones de dólares en todo el mundo, una cifra inferior a su presupuesto de producción. La película se estrenó cuando el fenómeno He-Man ya había comenzado a perder fuerza y abandonó rápidamente las salas de cine.

El fracaso tuvo consecuencias más allá de Eternia. Cannon Films planeaba una secuela e incluso había iniciado trabajos preliminares, pero los problemas financieros del estudio terminaron enterrando el proyecto. Parte de los decorados y conceptos desarrollados para aquella continuación serían reutilizados posteriormente en otras producciones, mientras que He-Man desapareció del cine durante casi cuatro décadas.

Por eso la nueva película llega con una responsabilidad particular. No se trata únicamente de actualizar una marca nostálgica, sino de demostrar que un héroe nacido de un proyecto descartado todavía puede encontrar su lugar en el siglo XXI. Después de todo, pocas franquicias han recorrido un camino tan improbable: pasar de ser el plan B de una juguetera a convertirse en uno de los universos fantásticos más reconocibles de las últimas cuatro décadas.