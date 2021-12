Conforme a los criterios de Saber más

Eréndira Ibarra tenía solo 14 años cuando fue a ver la primera película de “Matrix”, allá por 1999. “Yo iba al cine a ver una película dominguera, ‘palomera’, con un guapo allí, sin idea de lo que iba a ver”, cuenta la actriz mexicana a El Comercio. Era más o menos lo que todo el mundo pensaba de la cinta con Keanu Reeves que marcaría un hito en la ciencia ficción.

Pero al salir de la sala se dio cuenta de que sus expectativas habían sido superadas. “No tenía idea de que iba a ser trascendental ni definir la historia de la cultura popular –agrega la intérprete–. Entré a verla con tranquilidad y salí distinta, conmovida hasta la médula en todos los sentidos, y realmente inspirada para buscar el porqué, el para qué y el cómo de todas las cosas”.

Han pasado 22 años desde aquel día y ahora Ibarra forma parte de dicho universo, pues es una de las integrantes de “Matrix Resurrecciones”, el audaz y sólido ‘reboot’ de la saga estrenado la semana pasada a nivel mundial. Un logro para el que la actriz azteca ha tenido que trabajar duro y parejo. Primero, porque su carrera en la actuación empezó con papeles de perfil discreto, en telenovelas de su país como “Deseo prohibido” o “Vida mía”, de TV Azteca, hasta que en el 2015 sería convocada para encarnar a Daniela Velázquez en la serie “Sense8″, de las hermanas Wachowski. Y es de allí que Lana Wachowski decidió convocarla para su nueva entrega de “Matrix”.

Eréndira Ibarra junto al también mexicano Alfonso Herrera en la serie "Sense8", de las hermanas Wachowski. (Foto: Netflix)

Actriz referente

En “Matrix Resurrecciones”, Ibarra es Lexy, una de las habitantes de Sion y parte del grupo denominado ‘Mnemosyne’, quienes idolatran a Neo y a Trinity, a quienes como figuras heroicas y casi divinas. ¿Pasaba lo mismo en el set cuando le tocó trabajar al lado de Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss?

“Pues sí, nos pasó –contesta Ibarra–. Sobre todo con Trinity. Desde que la vi en las primeras películas yo decía ‘ella es the one’. Y luego vi su historia en ‘Animatrix’ [película animada de la saga] y me clavaba y me clavaba. Así que el día en que entré al espacio de entrenamiento de la película y me encontré con Carrie-Anne, fue como si literalmente se me parara Jesucristo en frente, caminando sobre el agua”.

Por si fuera poco, lo que más sorprendió a la mexicana fue la reacción de Moss cuando se conocieron, como ella misma la cuenta: “Vino directamente a abrazarme y yo colapsé mental y emocionalmente. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida porque además me dijo ‘Sense 8′ es increíble, amo a Daniela [su personaje]’. Y yo ‘¡¿cómo?! ¿Qué estás hablando? ¡Si es Trinity la que me definió!’”

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss vuelven a interpretar a Neo y Trinity en "Matrix Resurrecciones". (Foto: Warner Bros. Pictures)

UNA CINEASTA ESPECIAL

La experiencia de trabajar en “Matrix Resurrecciones” es indesligable de su complicidad con Lana Wachoswki, una directora a la que Ibarra califica como muy exigente, creativa y poco tradicional. “En esta industria estamos acostumbrados al ‘shot list’, la claquetita intermedia, y todo un ritmo y una normalidad que Lana se la pasa por el Arco del Triunfo. Ella llega y maneja la cámara, el ‘steadycam’, se mete entre los actores cuando estamos hablando, te acomoda una rodilla, te pide que repitas una línea a la mitad de la escena… Tiene una forma de trabajar muy emocionante y muy interactiva, a falta de una mejor palabra. Para mí es casi como estar en el teatro”, cuenta.

Una exigencia llevada hasta los límites, pero que se justifica en sus resultados. “En otros sets te puedes distraer, pero con Lana no hay forma de distraerse, ni en los tiempos de descanso –afirma la actriz–. Tu receso es estar sentada en una silla junto a los monitores, al lado de Lana, esperando con Keanu, con Yahya, con Jess. Pero allí en el set. Es una forma distinta de trabajar, pero yo daría todo por que los sets fueran siempre así de exigentes y sagrados. Y Lana crea el set como un espacio sagrado”.

Lana Wachowski (al centro) dirige "Matrix Resurrecciones", nueva entrega de la saga que protagonizan Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves. (Foto: Reuters)

El dato

“Matrix Resurrecciones” se encuentra actualmente en cartelera.

La película llegará al servicio de streaming HBO Max en 2022.