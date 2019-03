"Matrix" cumple 20 años: estas son 10 películas que no existirían sin su legado

"Matrix", la revolucionaria cinta de ciencia ficción cumple dos décadas y tendrá algunas funciones especiales en Lima. A propósito de ello, revisamos varias cintas que, de alguna u otra manera, fueron marcadas por este clásico moderno.

1. "The Cell" ( 2000 )

Tarsem Singh

Hubo un tiempo en el que Jennifer López no hacía comedias románticas, sino thrillers que involucraban ciencia intrusiva y potencialmente enloquecedora. Aquí fue una psicóloga que desarrolló un método para introducirse en las mentes y no encontró mejor paciente para experimentar que un asesino aficionado al sadismo.

2. "Inception" ( 2010 )

Christopher Nolan

Nolan, experto en engaños y jugarretas mentales, lleva sus laberintos a un nivel superior, pero a la vez elemental: el siempre intrincado mundo de los sueños. Aquí, los protagonistas deben introducirse en un mundo onírico lleno de capas, bajo el riesgo de perder la noción de la realidad y olvidarse de dónde están parados.

3. "Avalon" ( 2001 )

Mamoru Oshii

Más que un futuro distópico, es un mundo alternativo. Aquí las personas son adictas a Avalon, un ‘shooter’ de realidad virtual que, aunque se trata de un divertimento muy popular, hace que sus jugadores se vuelvan locos o terminen en estados catatónicos. Ash (Małgorzata Foremniak) se convertirá en la única ganadora.

4. "La isla siniestra" ( 2010 )

Martin Scorsese

El maestro estadounidense incursiona en el cine de género con este thriller de misterio y horror, en el que la carga psicológica es la que define las atmósferas. En ella, Leonardo DiCaprio interpreta a un guardia de seguridad de un centro de salud mental anclado en una isla remota. Y como es lógico, se desata la pesadilla.

5. "The Island" ( 2005 )

Michael Bay

Se vendió como un thriller de ciencia ficción, pero no fue nada más que una cinta romántica en la que dos clones se juran amor eterno. Lo interesante es que la trama se desarrolla ahora, en el 2019, tiempo en el que la ciencia ya habría llegado a un desarrollo sin parangón. Ideal para los conspiracionistas y los fans de Scarlett Johansson.

6. "La cabaña del terror" ( 2012 )

Drew Goddard

Extraña e inquietante cinta sobre un grupo de jóvenes encerrados en una cabaña sin aparente contacto con el mundo exterior, pero que está controlada por unos técnicos que la monitorean. Mucho de vigilancia, violencia y retorcido humor en esta cinta que se convirtió en una suerte de película de culto.

7. "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" ( 2004 )

Michel Gondry

Narrada en clave romántica, la película de Gondry se encargó de destapar los principales vericuetos de nuestro cerebro y nuestra memoria, pero también de exponer las imperfecciones del corazón. Realidades que no son, autoengaños y decepciones: el combo perfecto para sumirnos en una angustiante confusión.

8. "Sucker Punch" ( 2011 )

Zack Snyder

Tragedia, mucha sangre y chicas con prendas diminutas. En su intento por salvar a su hermana de las garras del padrastro, Babydoll la termina asesinando y por ello es lobotomizada en una institución mental. Sus inquietudes, sin embargo, no se calmarán y crearán un mundo imaginario –con guiños al cómic– cuyas acciones repercuten en la realidad.

9. "Synecdoche, New York" ( 2008 )

Charlie Kaufman

Una obra cerebral hasta el exceso, perfecta para amarla u odiarla sin matices. Sigue a un director teatral que planea un montaje gigantesco, de una Nueva York a escala real. Una parábola sobre el deseo de construir realidades alternas, que destaca sobre todo por la monumental actuación del gran Philip Seymour Hoffman.

10. "Ready Player One" ( 2018 )

Steven Spielberg

En este género, los protagonistas que son huérfanos suelen ser millonarios o genios. Esta cinta muestra el segundo caso: Wade Watts es un excepcional jugador de videojuegos que quiere descifrar un acertijo escondido en una plataforma de realidad virtual llamada Oasis, para así hacerse millonario. El plus: la música ochentera.